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BTS防彈少年暖暖包全聯獨家限量開賣 超Q印花誰捨得用
近日氣溫驟降，雖然陽光普照但走到戶外冷風吹來還是令人打哆嗦，趁著雙11採購順道入手暖暖包，暖手又暖心！全聯福利中心近來積極引進各式獨家商品，即日起限量開賣的「BTS防彈少年暖暖包」，不僅是BTS防彈少年團官方授權，更是僅次於韓國搶先全球開賣的獨家商品，每包特價不到200元，比飛到韓國買還便宜，阿米們趕快把心愛的防彈少年團抱進懷裡甜蜜過冬。
另外，奇美食品與珍煮丹聯名的黑糖銀絲捲也將於11月19日起在全聯獨家販售，使用珍煮丹特製黑糖揉入銀絲捲外皮，外皮澎軟還有微微黑糖香氣，口口留香好順口，為冬天帶來一股甜甜暖意。
延續振興熱潮，全聯自11月12日至12月16日期間還推出振興瘋狂折第2波活動，除了購買桂冠、太鼓、雀巢、統一等指定品牌商品滿額可現折外，也同步推出多款限量預購商品，如專櫃美妝品更是挑戰市場破盤價，其中「YSL奢華緞面唇膏」2入組特惠價只要798元，直接下殺不到3折，現省1,922元，全台商品限量500組；另「契爾氏金盞花植物精華化妝水（限量加大版）」則打了近6折優惠，只要1,799元就可入手，全台商品限量300組，線上線下同步拼手速。
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