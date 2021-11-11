BTS防彈少年暖暖包全聯獨家限量開賣 超Q印花誰捨得用

近日氣溫驟降，雖然陽光普照但走到戶外冷風吹來還是令人打哆嗦，趁著雙11採購順道入手暖暖包，暖手又暖心！全聯福利中心近來積極引進各式獨家商品，即日起限量開賣的「BTS防彈少年暖暖包」，不僅是BTS防彈少年團官方授權，更是僅次於韓國搶先全球開賣的獨家商品，每包特價不到200元，比飛到韓國買還便宜，阿米們趕快把心愛的防彈少年團抱進懷裡甜蜜過冬。

另外，奇美食品與珍煮丹聯名的黑糖銀絲捲也將於11月19日起在全聯獨家販售，使用珍煮丹特製黑糖揉入銀絲捲外皮，外皮澎軟還有微微黑糖香氣，口口留香好順口，為冬天帶來一股甜甜暖意。