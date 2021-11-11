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睽違20年獅子座流星雨大爆發 本周末凌晨觀星好時機

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

曾在1999、2001年大爆發的獅子座流星雨，將於18日凌晨達到極大期，估計每小時約15顆流星。台北天文館表示，但是當晚為盈凸月，受到月光影響，只能看見較明亮的火流星。建議可於11月13、14日的凌晨，當月亮在午夜落下後至曙光前這段時間觀賞。

天文館表示，獅子座流星雨是最受注目流星雨之一，它的母彗星是每隔33年回歸的譚普-塔托彗星（55P/Tempel-Tuttle），每當母彗星通過近日點時，都會在其軌道上留下大量殘餘物質，當地球穿越濃密彗星物質區域時，便會出現高達每小時數千顆以上的流星暴。

天文館表示，上次獅子座流星爆發在2001年，2033年也可能再出現每小時超過數百顆流星的盛況。此外獅子座流星雨也以高速聞名，流星速度高達每秒約71公里，因此有機會看到許多明亮有尾痕的火流星。

天文館表示，觀賞流星不需要任何特殊裝備，肉眼即可觀賞。或是可使用可長時間曝光的相機以三腳架固定，就有機會捕捉流星美景。

另外，館方將於全國多處觀星條件極佳的地點，進行流星直播，讓民眾在家也可以欣賞星空美景。直播連結可洽  https://www.tam.museum/astronomy/  。

獅子座流星雨 天文館 彗星

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