喜歡末日飛車還是無限手套？這五枚手表設計超有梗...

每個人都希望獨一無二，成為獨立自由的個體。每個人也都希望自己的時間跟別人不同，更加精彩獨特。甫結束的2021年Only Watch慈善拍賣會上，每一只出現的手表都是獨一無二，全世界僅此一枚，全數共54個參展品牌中，我們再精選其中五枚，有無限手套、有彩色寶石變色龍、還有末日飛車，每一款設計都具備超強亮點、話題十足。

一、無限手套

如果擁有一只「漫威」電影中的「無限手套」，你會做出什麼決定？獨立製表F.P.Journe與電影《教父》名導柯波拉（Francis Ford Coppola）合作的FFC BLUE手表，以藍色的機械手掌帶來瞬跳顯時與分鐘環，並透過五根手指的不同組合變化、以指示12個小時的時鐘，超級酷炫，手表原本的預估價在30至40萬瑞士法郎，最終並以450萬瑞士法郎、折合台幣約1億3,640萬，「無限手套」概念加大導名稱，果然威力不同凡響！

二、末日飛車

汽車和手表，都具備動力、品味與機械的特點。這枚看起來很炫、更像是1970年代流線跑車的手表Casquette Only Watch Edition，是由200多年歷史的瑞士老廠芝柏（Girard Perregaux）所打造，除了使用玻璃纖維打造酷黑表殼，甚至這還是一只從側面閱讀時間的數位石英電子表，像是一台來自1970年代的末日飛車，老司機、開車了！

三、寶石變色龍

由法國頂級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON）打造的「Ajourée, Massy Le Caméléon」18K白金腕表，從大自然的生物得到靈感，並將鑽石、彩色剛玉、沙弗萊石和紅寶石...10種寶石，合力具現了一只栩栩如生的變色龍，同時時間再以偏心式、珍珠母貝面盤展示，這是大自然的珠寶啊！

四、法拉利加持

提到紅色烈馬、超級跑車、義大利，法拉利的名聲如雷貫耳。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE帶來一只為法拉利車隊、國籍為摩納哥的一級方程式車手Charlec Leclerc所研發生產的原型表款，表殼則由複合材質Quartz TPT®石英碳纖維鍛造，紅、白二色則是摩納哥國旗的顏色，預估成交價約落在27萬至33萬瑞士法郎，最終以底價約8倍的210萬瑞士法郎成交，折合台幣約6,637萬。幸運得主還可受邀前往一級方程式的法拉利俱樂部參觀，也太羨慕了吧！

五、獨立聯乘

聯名、跨界的概念早不是新鮮事，但如果是兩個已經相對獨立小眾的聯手，那就格外有話題。亨利慕時（H.Moser & Cie）與MB&F聯手推出一只