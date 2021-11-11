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SOGO周年慶首日人潮狂炸！排到馬路對街人氣創近年最高峰

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館美妝天后宮改裝後周年慶人潮噴發。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館美妝天后宮改裝後周年慶人潮噴發。記者江佩君／攝影

遠東SOGO百貨今天開始展開為期12天的周年慶購物潮，今年排隊人潮踴躍「人氣狂炸」，開店前忠孝館前後兩側人潮排滿滿，已擴散到馬路對街，復興館排隊人潮也是環繞廣場。百貨有人氣就是好事，SOGO主管們一致認為今年首日人潮是近年最高峰，遠東SOGO董事長黃晴雯今天以一席大紅禮服冠冕女王裝扮氣場全開坐鎮「天后宮」迎賓，每年周年慶都在現場的她也認同說「今年首日人潮可說是這5年最高峰」。

為了搶便宜，昨晚9點就有民眾前往SOGO忠孝館排隊，就為了搶買限量30台的Apple iPhone 13再送3,000元SOGO禮券，以及原價3,000元特價1,111元的HomePod mini。今天一早6點就有民眾搭捷運第一班到忠孝館排隊搶雅詩蘭黛特潤組。

開店前，忠孝館前的民眾陸續湧入，見到眼前景象紛喊「人多成這樣太誇張了！」、「完全擠不進去」。人潮更溢散到馬路邊，管理秩序的保全繃緊神經紛喊「排不進來了」、「超市已滿了」。

黃晴雯表示，SOGO的生日是11月11日，連續34年都在做雙11，是真正雙11始祖。從首日人潮來看，SOGO改裝效益在周年慶爆發，且SOGO的五倍券的優惠是同業中門檻最低的，預計台北店3館首日業績可達11億，預計今年istore電商也會有10倍成長。

周年慶首日前一晚就有民眾排隊搶買Apple iPhone 13與HomePod mini。記者江佩君／攝影
周年慶首日前一晚就有民眾排隊搶買Apple iPhone 13與HomePod mini。記者江佩君／攝影
遠東SOGO百貨台北店周年慶首日，開店前排隊人潮擠爆館外四周。記者江佩君／攝影
遠東SOGO百貨台北店周年慶首日，開店前排隊人潮擠爆館外四周。記者江佩君／攝影
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯一身大紅氣勢裝扮，首日坐鎮天后宮迎賓。記者江佩君／攝影
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯一身大紅氣勢裝扮，首日坐鎮天后宮迎賓。記者江佩君／攝影

SOGO 周年慶 雙11

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