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Jil Sander光環失靈？UNIQLO最後聯名開賣排隊人潮不再
UNIQLO與傳奇設計師Jil Sander所合作的+J系列迎來最後一季，選在今日於全台6家實體門市與網路門市同步開賣。但似乎熱潮不再，直至11點開店前的一小時，排隊人數似乎不如以往。
在去年，傳奇設計大師Jil Sander與國民品牌UNIQLO睽違9年後再度合作，重啟「+J」系列，打造原汁原味的極簡風采，引起熱烈討論話題。一上市後，也不負盛名，就讓品牌日本網站，因為流量破表當機；全球各分店亦湧現排隊人潮，搶買大師作品。
而2021秋冬系列是UNIQLO最後一次與Jil Sander合作+J系列，品牌亦十分重視，還請來集團董事長、總裁兼CEO柳井正先生與Jil Sander隔空對談，親自揭露合作12年以來的秘辛。台灣還選在雙11開賣，希望能延續過去的熱潮。
網路部分比實體店面早2小時販售，所以部分款式還是迅速售罄。包括了女裝大衣、羊毛圍巾，以及首次推出的肩背包，都是一上線就賣光。
然而，或許是產品不如消費者的期待，加上暖冬氣候，還有鄰近的百貨週年慶同日開跑影響。像是台北的ATT 4 Fun旗艦店、上月才開幕的UNIQLO TAIPEI全球旗艦店，都僅有約20到40餘人排隊。而且在開店後10分鐘就不再有人排隊，讓人感嘆Jil Sander的魅力光環是否不再？
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