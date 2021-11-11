彩虹罐太欠收！臺虎「愛無標籤」啤酒回歸拉格本「味」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

貼標籤是容易的事，但撕下標籤、扭轉印象卻需要勇氣與觀念的改變。自2017年始，臺虎精釀每年推出一款「愛無標籤 LOVE HAS NO LABEL」的主題啤酒，以呼應友善、包容的多元性別平等議題。品牌今年再度推出2021年度「愛無標籤」啤酒，以夢幻、輕盈的虹彩視覺搭配拉格啤酒，將從11月12日（五）起陸續上架。

「愛無標籤」啤酒維持過往「圖片無法顯示」圖樣為主視覺，以雷射印刷將空氣中彩虹反射的輕盈色彩化為瓶身包裝，多變的光譜也如LGBTQIA+族群，反應不被二元定義的多重可能。

有別於過去四年以水果風味為主軸，今年的愛無標籤啤酒則改為市場主流的拉格（Lager）啤酒，並帶來較高的8%濃度。順口、順飲型的拉格是目前啤酒消費的大眾主流口味，並藉此呼應今年台灣同志遊行的「友善日常」主題。「愛無標籤 2021」容量為500毫升，定價200元，並將自11月12日起，於City’super、微風超市、誠品、臺虎精釀旗下啜飲室與其他合作店家陸續上市。

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