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王品麻辣鍋「6種和牛」吃到飽免千元！「嚮辣」年底開
隨著餐飲市場逐漸回溫，王品集團宣布，將於12月底推出全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，標榜千元以內就能品嚐6種美澳和牛。另外還將以外帶烤鴨為主角，推出「來滋烤鴨」，讓民眾一個人也能輕鬆享用功夫烤鴨的滋味。
預計12月底開幕的全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，首店位於台北松江路，這是繼「青花驕」後，王品集團再度進軍麻辣鍋市場。「嚮辣」主要針對20～35歲女性設計，標榜精緻美味又兼具優雅氛圍，單人千元以內就能無限享用6種美澳和牛、海鮮、哈根達斯等16款冰淇淋，也推出適合搭配麻辣鍋的吸睛調酒。
此外，看準疫情期間崛起的外帶、外送商機，王品將推出集團第一個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，以旗下「享鴨」的招牌烤鴨為基礎，研發成外帶餐點，也打破傳統烤鴨需要多人共享的困擾，單人也能輕鬆享用，每份268元起。「來滋烤鴨」也預計接連開2家新店，力拼12月底於雙北地區開幕。
因應旺季來臨，王品也宣告推出300名儲備幹部計畫，包含60名儲備店長、主廚職缺，符合條件者，任用起薪4萬元起，通過培訓考核後，薪資上看5萬元，晉升店主管，可挑戰月薪6萬元。
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