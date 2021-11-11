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「哇！馬戲團」突破藝術框架 實現學童的夢想奇蹟

聯合新聞網 / 聯合數位文創
動態雕塑大師─亞歷山大．考爾德（Alexander Calder)「哇!馬戲團」偏鄉美學公益課程，啟發孩子喜愛藝術的樂趣。圖／聯合數位文創提供
動態雕塑大師─亞歷山大．考爾德（Alexander Calder)「哇!馬戲團」偏鄉美學公益課程，啟發孩子喜愛藝術的樂趣。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創結合文化部及多家企業共同推動的「龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫」，選定巴黎龐畢度藝術中心動態雕塑大師─亞歷山大．考爾德（Alexander Calder)「哇!馬戲團」偏鄉美學公益課程，藉由激發學童與生俱來的好奇心，鼓勵親子一同探索、體驗藝術，啟發孩子喜愛藝術的樂趣，進而在各藝術領域中創造改變。

學童透過藝術體驗啟發教育啟蒙與藝術激盪，相信未來有無限可能。圖／聯合數位文創提供
學童透過藝術體驗啟發教育啟蒙與藝術激盪，相信未來有無限可能。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創表示，對孩子們而言，馬戲團就像是一個魔法誕生的地方，龐畢度藝術中心希望透過考爾德大師創作「馬戲團」作品的概念，啟發孩子們的藝術天賦，用藝術體驗陪伴學童，進而在學童心中埋下藝術種子，並運用日常生活常見的元素，在遊戲中了解並感受當代藝術的歡樂魅力。

龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫選定「哇!馬戲團」偏鄉美學公益課程。圖／聯合數位文創提供
龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫選定「哇!馬戲團」偏鄉美學公益課程。圖／聯合數位文創提供

「哇!馬戲團」課程突破過往台灣的藝術推廣框架，直接前進偏鄉為學童開啟教育啟蒙的機會，透過馬戲團的活潑元素，引導學童在一系列的課程內容中探索「動態雕塑」，並融入考爾德大師的作品及藝術理念，讓學童透過藝術體驗啟發教育啟蒙與藝術激盪，相信未來有無限可能。

「哇!馬戲團」激發學童與生俱來的好奇心，，相信未來有無限可能。圖／聯合數位文創提供
「哇!馬戲團」激發學童與生俱來的好奇心，，相信未來有無限可能。圖／聯合數位文創提供

本次計劃獲文化部支持及多家企業共襄盛舉，以「支持兒童教育」為核心，共同將藝術教育帶至偏鄉小學，共計完成15場次偏鄉公益兒童藝術教育課程，讓偏鄉學童能夠學習到包含「不同的觀點」、「建立平衡」、「角度的重要性」、「分享」等重要人格觀點，讓所有想像都在課程中實現，啟發學童的關鍵能力，在製造魔法的教室中學習，激發出無設限且充滿創造力的想像空間。

偏鄉 文創 文化部

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