百花聖殿穹頂壁畫搬到台灣 文藝復興名畫動起來

萬人敲碗！2022年不可錯過的「會動的文藝復興」沈浸式藝術展確定展期了！台北站1月22日～5月2日在台北花博流行館，高雄站6月3日～9月11日在國立科學工藝博物館。

圖／翡冷翠文創提供

主辦單位翡冷翠文創表示，展覽原訂今年夏天在台北和高雄雙城聯展，但受疫情影響、花博流行館被徵用為疫苗注射站等因素影響而延後，主辦單位和各方單位經過幾個月縝密協調和審慎安排，終於敲定檔期，謝謝觀眾諒解和配合。

主辦單位表示，已經買票的觀眾憑原來的門票一樣可以選擇到台北或高雄看展，權益一點都不會受損！還沒有買票的觀眾，即日起可至udn售票網購買 ！

圖／翡冷翠文創提供

「會動的文藝復興」沈浸式藝術展由台灣、義大利、美國跨國團隊攜手策畫，為台灣最大規模沉浸式體驗展，觀眾可以一次看到36家博物館、美術館及私人收藏的文藝復興時期24位大師逾200幅名畫，以及「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」，以原寸仿真、AR介紹及540°環場、穹頂圓幅投影搭配立體環繞音效等方式多元呈現及重新演繹，帶領觀眾重返文藝復興，揮別疫情的陰霾苦悶，追尋生活的真善美。

翡冷翠文創表示，六百多年前黑死病奪走7500萬條性命，催生了人類偉大的變革──文藝復興，如今歷史彷彿重演，COVID-19新冠肺炎又讓人類面臨死亡的恐懼，也重新思考生命的意義，文藝復興展覽因此備受關注，尤其在出國旅遊受到限制的當下，將是獻給國人最佳的＂偽出國＂行程，在台灣就可以一次就可飽覽全球藝術鉅作，包括達文西的「最後的晚餐」和「蒙娜麗莎」、拉斐爾的「雅典學院」和「優美三女神」、米開朗基羅的「創造亞當」和「末日審判」、波提且利的「維納斯的誕生」和「春」、卡拉瓦喬的「梅杜莎」和「年輕的酒神」等。