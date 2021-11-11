百花聖殿穹頂壁畫搬到台灣 文藝復興名畫動起來
萬人敲碗！2022年不可錯過的「會動的文藝復興」沈浸式藝術展確定展期了！台北站1月22日～5月2日在台北花博流行館，高雄站6月3日～9月11日在國立科學工藝博物館。
主辦單位翡冷翠文創表示，展覽原訂今年夏天在台北和高雄雙城聯展，但受疫情影響、花博流行館被徵用為疫苗注射站等因素影響而延後，主辦單位和各方單位經過幾個月縝密協調和審慎安排，終於敲定檔期，謝謝觀眾諒解和配合。
主辦單位表示，已經買票的觀眾憑原來的門票一樣可以選擇到台北或高雄看展，權益一點都不會受損！還沒有買票的觀眾，即日起可至udn售票網購買 ！
「會動的文藝復興」沈浸式藝術展由台灣、義大利、美國跨國團隊攜手策畫，為台灣最大規模沉浸式體驗展，觀眾可以一次看到36家博物館、美術館及私人收藏的文藝復興時期24位大師逾200幅名畫，以及「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」，以原寸仿真、AR介紹及540°環場、穹頂圓幅投影搭配立體環繞音效等方式多元呈現及重新演繹，帶領觀眾重返文藝復興，揮別疫情的陰霾苦悶，追尋生活的真善美。
翡冷翠文創表示，六百多年前黑死病奪走7500萬條性命，催生了人類偉大的變革──文藝復興，如今歷史彷彿重演，COVID-19新冠肺炎又讓人類面臨死亡的恐懼，也重新思考生命的意義，文藝復興展覽因此備受關注，尤其在出國旅遊受到限制的當下，將是獻給國人最佳的＂偽出國＂行程，在台灣就可以一次就可飽覽全球藝術鉅作，包括達文西的「最後的晚餐」和「蒙娜麗莎」、拉斐爾的「雅典學院」和「優美三女神」、米開朗基羅的「創造亞當」和「末日審判」、波提且利的「維納斯的誕生」和「春」、卡拉瓦喬的「梅杜莎」和「年輕的酒神」等。
其中，百花大教堂穹頂的壁畫「末日審判」將從義大利佛羅倫斯「搬」到台灣來，主辦單位表示，這是全球第一個與世界著名教堂合作的創舉，觀眾可以透過數位多媒體的方式近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及濕壁畫「末日審判」構圖繁瑣精細，感受前所未有的視覺體驗。更多活動詳情請上udn售票網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言