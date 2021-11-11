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用餐9折＋送Kitty提袋！嘉義第一間「藏壽司」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
於嘉義店等10間指定門市消費滿額，將可獲贈「HELLO KITTY手提袋」。圖／藏壽司提供
於嘉義店等10間指定門市消費滿額，將可獲贈「HELLO KITTY手提袋」。圖／藏壽司提供

繼插旗彰化後，來自日本的「藏壽司」，將於11月23日首度進軍嘉義，進駐耐斯百貨，成為當地首間日系連鎖壽司店，試營運期間，還可享用餐9折的限時優惠。針對嘉義、彰化、台北等10間指定門市，藏壽司也推出「藏壽司×三麗鷗家族限量滿額禮」活動，讓民眾把HELLO KITTY手提袋帶回家。

藏壽司本次開設的「嘉義耐斯店」，乃是日系連鎖壽司在嘉義的首間門市，全店設有191席座位，將於11月23日正式開幕、11月16日開始試營運。為慶祝新店開幕，11月16日至11月29日期間，參與臉書活動，即可享用餐9折的優惠。

另外藏壽司近日攜手三麗鷗家族，推出聯名合作扭蛋，共計有4款軟膠磁鐵、4款壓克力吊飾、5款立體公仔，包括有HELLO KITTY、雙星仙子、美樂蒂等明星登場。自11月30日起，凡於嘉義、彰化、高雄、台北等10間指定門市，單筆消費滿1,200元，就可兌換限量版的粉藍色「HELLO KITTY手提袋」，共計限量3,000個。

針對冬季到來，藏壽司將於11月16日推出「好食特選」菜單，包括有炙烤青醬鮭魚、醬煮扇貝、七味粉醃漬鮪魚等新品限時登場；11月19日起，則會限時7天推出甜蝦珍鮭祭活動，包括有大滿足甜蝦握壽司、豪華三鮮等品項上桌。

嘉義首間藏壽司，將於11月16日開始試營運。圖／藏壽司提供
嘉義首間藏壽司，將於11月16日開始試營運。圖／藏壽司提供
藏壽司將於11月19日起，限時7天推出大滿足甜蝦握壽司、豪華三鮮等品項。圖／藏壽司提供
藏壽司將於11月19日起，限時7天推出大滿足甜蝦握壽司、豪華三鮮等品項。圖／藏壽司提供

壽司 嘉義 彰化

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