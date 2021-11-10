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PChome 24h購物大當機網友崩潰！業者：訂單逐步消化中

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物稍早因限時推出「LINE購物8%回饋」，導致湧入大量訂單造成網站大當機，現已逐步消化中。PChome 24h購物也特別加碼延長「LINE購物8%回饋」至今晚（11月10日）11點59分。圖／翻攝自PChome 24h購物臉書粉絲團
PChome 24h購物稍早因限時推出「LINE購物8%回饋」，導致湧入大量訂單造成網站大當機，現已逐步消化中。PChome 24h購物也特別加碼延長「LINE購物8%回饋」至今晚（11月10日）11點59分。圖／翻攝自PChome 24h購物臉書粉絲團

雙11前夕，許多消費者已經迫不及待將採購清單加入購物車，購物網站推出的限時優惠更是剁手族鎖定的目標，稍早卻傳出PChome 24h購物結帳系統大當機，甚至卡了一個小時都無法完成結帳，還有人連下單都無法，讓不少網友大喊崩潰，紛紛湧進PChome 24h購物臉書粉絲團抱怨，還有人說「原來不是只有我卡」、「這下好了，大家都不用花錢了」。

對此PChome 24h購物表示，因今晚（11月10日）9點至10點限時推出「LINE購物8%回饋」，消費者反應超乎預期，造成湧入龐大訂單、系統接單不順，現已逐步消化中。

PChome 24h購物也特別加碼延長「LINE購物8%回饋」至今晚11點59分，官方粉絲團也PO文強調「只要是時間內（今晚9點至11點59分）透過LINE購物成立的訂單，導購成功並有收到導購通知，都會有8%回饋」。因LINE系統無法即時更新，部分消費者下單後導購通知仍顯示1%，業者表示只要是在指定活動時間內導購成功者都會回補至8％。

但截至目前為止，仍陸續有網友在PChome 24h購物官方粉絲團置頂貼文下留言說「結帳又卡住了」，看來想要在雙11大買特買，除了有錢、還得有體力和耐力。

購物網 PChome LINE

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