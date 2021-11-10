500案內所／濃郁道地日式美味！「佐藤咖哩」限2日快閃

享受質感生活，就要把握現在！由《500輯》舉辦的實體概念店「500案內所」即將進入活動尾聲，因此特於11月13、14日壓軸舉辦「1314愛情麵包我全都要」主題活動。來自日本的「佐藤咖哩（Sato Curry）」，也將於活動現場帶來店內超人氣的「肉醬咖哩」，為周末的午後食光帶來滿滿的幸福感。

不斷為民眾帶來驚喜的「500案內所」，本次集結胖死我太太、五吉咖啡、佐藤咖哩、SUNMAI啤酒等諸多名店，共同舉辦「1314愛情麵包我全都要」活動，除了眾多美食帶來的心跳加速感，現場還特別安排插畫家帶來愛情似顏繪，還有塔羅占卜指引人生方向，讓活動更添精彩

來自日本埼玉縣春日部的佐藤咖哩，主打道地的日式家常咖哩飯，濃郁的滋味令人意猶未盡，乃是網路上極具討論度的人氣咖哩店。店內主食除了有經典的豬肉、牛肉、雞肉外，不同的分店還有不同的限定口味，其中「半熟蛋＋德國香腸」的組合，更是饕客級網友力薦的必點配料；喜愛吃辣的民眾，更不能忘記加點特製辣油增添風味！在500案內所的活動現場，佐藤咖哩就將帶來店內熱銷的「肉醬咖哩」，讓民眾享受咖哩的美妙，數量有限，售完為止！

●500案內所壓軸活動「1314愛情麵包我全都要」

11月13、14日

快閃名店／「胖死我太太」（僅出攤11月13日）、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」、「SUNMAI啤酒」

活動／似顏繪：Emerald祖母綠、潔與她的鹿Jaime and Her Deer；占卜：塔羅。愛情解惑。

●500案內所｜期間限定店

即日起～11/14

時間：每周四～周一11:00-17:00