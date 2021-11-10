聽新聞
test
0:00 / 0:00

500案內所／濃郁道地日式美味！「佐藤咖哩」限2日快閃

聯合報 / 記者陳睿中／台北即時報導
佐藤咖哩主打道地的日式家庭咖哩，受到許多民眾喜愛。圖／佐藤咖哩提供
佐藤咖哩主打道地的日式家庭咖哩，受到許多民眾喜愛。圖／佐藤咖哩提供

享受質感生活，就要把握現在！由《500輯》舉辦的實體概念店「500案內所」即將進入活動尾聲，因此特於11月13、14日壓軸舉辦「1314愛情麵包我全都要」主題活動。來自日本的「佐藤咖哩（Sato Curry）」，也將於活動現場帶來店內超人氣的「肉醬咖哩」，為周末的午後食光帶來滿滿的幸福感。

不斷為民眾帶來驚喜的「500案內所」，本次集結胖死我太太、五吉咖啡、佐藤咖哩、SUNMAI啤酒等諸多名店，共同舉辦「1314愛情麵包我全都要」活動，除了眾多美食帶來的心跳加速感，現場還特別安排插畫家帶來愛情似顏繪，還有塔羅占卜指引人生方向，讓活動更添精彩

來自日本埼玉縣春日部的佐藤咖哩，主打道地的日式家常咖哩飯，濃郁的滋味令人意猶未盡，乃是網路上極具討論度的人氣咖哩店。店內主食除了有經典的豬肉、牛肉、雞肉外，不同的分店還有不同的限定口味，其中「半熟蛋＋德國香腸」的組合，更是饕客級網友力薦的必點配料；喜愛吃辣的民眾，更不能忘記加點特製辣油增添風味！在500案內所的活動現場，佐藤咖哩就將帶來店內熱銷的「肉醬咖哩」，讓民眾享受咖哩的美妙，數量有限，售完為止！

●500案內所壓軸活動「1314愛情麵包我全都要」

11月13、14日

快閃名店／「胖死我太太」（僅出攤11月13日）、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」、「SUNMAI啤酒」

活動／似顏繪：Emerald祖母綠、潔與她的鹿Jaime and Her Deer；占卜：塔羅。愛情解惑。

●500案內所｜期間限定店

即日起～11/14

時間：每周四～周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

佐藤咖哩店內提供多樣化的咖哩組合，還有半熟蛋、德國香腸等配料搭配。圖／佐藤咖哩提供
佐藤咖哩店內提供多樣化的咖哩組合，還有半熟蛋、德國香腸等配料搭配。圖／佐藤咖哩提供

愛情 麵包 日本

延伸閱讀

500案內所／時尚二手市集愛美愛地球！明星熱烈接棒

500案內所／五吉咖啡13日、14日快閃出攤！限量銅鑼燒好吃不膩

500案內所／「胖死我太太」13日獨家出攤！現場獨賣雙醬肉桂條

500案內所／壓軸愛情麵包全都要 似顏繪、塔羅愛情解惑

相關新聞

500案內所／濃郁道地日式美味！「佐藤咖哩」限2日快閃

享受質感生活，就要把握現在！由《500輯》舉辦的實體概念店「500案內所」即將進入活動尾聲，因此特於11月13、14日壓...

環球購物中心瘋雙11 線上99免運、線下1111優惠4折起

慶祝雙11，環球購物中心線上線下同步推出回饋，「環球Online」即日起至11月15日天天搶折價券，單筆滿1,000元折...

預約12月團聚情意 萬寶龍推聖誕倒數月曆限量開搶中

每到年底，總是團聚、分享情意的時刻。萬寶龍（Montblanc）近日特地推出一組全球限量100組的「聖誕倒數月曆（adv...

到底多愛這部電影？亞莉安娜重現《30姑娘一朵花》造型

義大利時尚品牌VERSACE推出過不少經典設計，在近幾季時尚圈開始吹起2000年熱潮的此刻，前有珍妮佛洛佩茲在秀上重現她...

限時再加碼！台灣之星「2021電信雙11」抽月租1元5G吃到飽

每年雙11都引爆搶購潮的台灣之星，「2021電信雙11」資費及優惠方案集結歷年雙11口碑最好、人氣最高的經典資費方案，包...

KKBOX家庭方案登場 月租240元最多6人享受個人化內容

影音串流服務已經成為現代娛樂解決方案主流，隨著行動裝置使用的年齡層越來越廣、Podcast等各種聲音內容的需求越來越高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。