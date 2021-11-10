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環球購物中心瘋雙11 線上99免運、線下1111優惠4折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心即日起到11月17日線上線下同步推出雙11優惠。圖／環球購物中心提供
環球購物中心即日起到11月17日線上線下同步推出雙11優惠。圖／環球購物中心提供

慶祝雙11環球購物中心線上線下同步推出回饋，「環球Online」即日起至11月15日天天搶折價券，單筆滿1,000元折111元、最高滿10,000元折1,111元，現領現折，消費99元即享免運，雙11當天再推出PS5現貨限量開搶。實體全台8店也有「1111購物狂歡祭大禮包」包括消費滿1,111元送111元電子商品禮券、紙本振興五倍券消費滿1,000元加贈111點iMall點數，更集結近200品項推雙11超值優惠，包括111、1111元優惠專區，另因應雙鐵近期開放車廂內飲食，Global Mall也推出111限定套餐、買一送一、11元加價購美食等。

環球Online11月推出的「每日爆品限時開賣」，每日中午12點開賣超過10品項，11月11日中午推出PlayStation 5「遊戲主機套組」包含PS5主機+遊戲片4片，限量5組，原價31,479元，限搶價28,869元，此外當天還有蠶絲冬被、SK-II等。另有3C家電、美妝保養到美食盛典

實體全台8店集結近200品項推雙11超值優惠，包括111、1111元優惠專區，相當於下殺折扣4折起，新北中和推超暖冬舒壓1,111元專區，L'ERBOLARIO「忍冬六角香氛禮盒」原價2,020元，優惠價1,111元、象印「一體式杯蓋不鏽鋼真空保溫杯+隨行袋」原價2,250元，優惠價1,111元；桃園A8推培芝家電「Electrolux 伊萊克斯不鏽鋼電動磨豆機」原價1,480元，限量優惠價1,111元；南港車站則推居家收納折扣，優品星球「楠竹多功能3層抽屜收納架」原價2,290元，優惠價1,111元。板橋車站Jack Wolfskin「迷彩防風潑水夾克」原價3,580元，優惠價1,111元，adidas「運動慢跑鞋」原價2,090元，優惠價1,111元。

另外，雙鐵近期開放車廂內飲食，環球購物中心也匯集近50家推出111限定套餐、買一送一、11元加價購，板橋車站推武松殿「大鼓麵包」11月11日至14日3入買一送一，優惠價177元；路易莎11月12日、15日及19日指定飲品買一送一、布拉格的調色盤「香橙乳酪」4吋蛋糕買一送一，優惠價420元；南港車站則推主打多款輕食11元加價購，包括一之軒、OMO PASTA指定商品等；新左營車站推21 PLUS「香草烤雞分享餐」11月24日前憑紙本5倍振興券購買，優惠價500元，享買一送一。

林口A9「2202火鍋。樂活」吃到飽，周一到周五中午2位大人出示環球會員一位，兩人原價1,316元，優惠價1,111元。圖／環球購物中心提供
林口A9「2202火鍋。樂活」吃到飽，周一到周五中午2位大人出示環球會員一位，兩人原價1,316元，優惠價1,111元。圖／環球購物中心提供
「環球Online」格蕾寢飾義大利La Belle天然手工蠶絲可水洗冬被原價8,980元，優惠價1,111元。圖／環球購物中心提供
「環球Online」格蕾寢飾義大利La Belle天然手工蠶絲可水洗冬被原價8,980元，優惠價1,111元。圖／環球購物中心提供
新北中和L'ERBOLARIO「忍冬六角香氛禮盒」原價2,020元，優惠價1,111元。圖／環球購物中心提供
新北中和L'ERBOLARIO「忍冬六角香氛禮盒」原價2,020元，優惠價1,111元。圖／環球購物中心提供
桃園A8夯立方烤雞「主廚爐烤全雞特餐」預訂加贈半雞一只，原價850元，優惠價700元。圖／環球購物中心提供
桃園A8夯立方烤雞「主廚爐烤全雞特餐」預訂加贈半雞一只，原價850元，優惠價700元。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 雙11 套餐

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