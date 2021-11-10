預約12月團聚情意 萬寶龍推聖誕倒數月曆限量開搶中

每到年底，總是團聚、分享情意的時刻。萬寶龍（Montblanc）近日特地推出一組全球限量100組的「聖誕倒數月曆（advent calendar）」，每打開一格、便會出現一份精美禮物，向古老傳統致意，也提前為預計將在明年三月開幕的「萬寶龍之家（Montblanc Haus）」低調暖身。

聖誕倒數月曆的源起可追溯至西元19世紀，當時是為了紀念耶誕節前、基督降臨節日的特殊方式，也由於12月25日正是基督降臨的日期，所以隨機排列的小格為24格，不同形狀、容積的小盒中，將包含小皮件、墨水、香水、甚至是書寫工具等禮物，為一同倒數的朋友或家人，獻上真摯心意。全球限量100只，訂價16萬2,600元，台灣已有多組客人下訂，唯24個小禮將包含哪些實際品項、造型？萬寶龍原廠為保持擁有者的驚喜、並未對外公開。