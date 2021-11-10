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預約12月團聚情意 萬寶龍推聖誕倒數月曆限量開搶中
每到年底，總是團聚、分享情意的時刻。萬寶龍（Montblanc）近日特地推出一組全球限量100組的「聖誕倒數月曆（advent calendar）」，每打開一格、便會出現一份精美禮物，向古老傳統致意，也提前為預計將在明年三月開幕的「萬寶龍之家（Montblanc Haus）」低調暖身。
聖誕倒數月曆的源起可追溯至西元19世紀，當時是為了紀念耶誕節前、基督降臨節日的特殊方式，也由於12月25日正是基督降臨的日期，所以隨機排列的小格為24格，不同形狀、容積的小盒中，將包含小皮件、墨水、香水、甚至是書寫工具等禮物，為一同倒數的朋友或家人，獻上真摯心意。全球限量100只，訂價16萬2,600元，台灣已有多組客人下訂，唯24個小禮將包含哪些實際品項、造型？萬寶龍原廠為保持擁有者的驚喜、並未對外公開。
而除了特製的聖誕倒數月曆外，萬寶龍同時也推薦多款入門好禮，例如全新的Ultra Black星際行者書寫工具採用黑色霧面樹脂製作，並飾有對比鮮明的黑色鍍釕金屬鑲飾，其細字筆則為15,000元，送禮自用兩相宜；明星傳承系列全日曆腕表則具備時間、星期、日期等多種時間資訊，圓形拋光鵝卵石形表殼並搭配洋蔥式表冠、義大利佛羅倫斯Pelletteria皮件工坊的Sfumato表帶，訂價15萬1,900元。如果你熱情擁抱數位生活？萬寶龍同樣提供了壓印有M圖案的MB 01全罩式耳機，或外型典雅、時髦生活運用的Summit 2智慧腕表，有型於外，智慧於心。
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