快訊

前總統府秘書長廖了以女婿詐欺曹興誠 200萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預約12月團聚情意 萬寶龍推聖誕倒數月曆限量開搶中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了特製的聖誕倒數月曆外，萬寶龍同時也推薦多款入門好禮，例如新款M_Gram 4810系列UltraBlack斜背手拿包，29,300元。圖 / Montblanc提供（合成圖）
除了特製的聖誕倒數月曆外，萬寶龍同時也推薦多款入門好禮，例如新款M_Gram 4810系列UltraBlack斜背手拿包，29,300元。圖 / Montblanc提供（合成圖）

每到年底，總是團聚、分享情意的時刻。萬寶龍（Montblanc）近日特地推出一組全球限量100組的「聖誕倒數月曆（advent calendar）」，每打開一格、便會出現一份精美禮物，向古老傳統致意，也提前為預計將在明年三月開幕的「萬寶龍之家（Montblanc Haus）」低調暖身。

聖誕倒數月曆的源起可追溯至西元19世紀，當時是為了紀念耶誕節前、基督降臨節日的特殊方式，也由於12月25日正是基督降臨的日期，所以隨機排列的小格為24格，不同形狀、容積的小盒中，將包含小皮件、墨水、香水、甚至是書寫工具等禮物，為一同倒數的朋友或家人，獻上真摯心意。全球限量100只，訂價16萬2,600元，台灣已有多組客人下訂，唯24個小禮將包含哪些實際品項、造型？萬寶龍原廠為保持擁有者的驚喜、並未對外公開。

而除了特製的聖誕倒數月曆外，萬寶龍同時也推薦多款入門好禮，例如全新的Ultra Black星際行者書寫工具採用黑色霧面樹脂製作，並飾有對比鮮明的黑色鍍釕金屬鑲飾，其細字筆則為15,000元，送禮自用兩相宜；明星傳承系列全日曆腕表則具備時間、星期、日期等多種時間資訊，圓形拋光鵝卵石形表殼並搭配洋蔥式表冠、義大利佛羅倫斯Pelletteria皮件工坊的Sfumato表帶，訂價15萬1,900元。如果你熱情擁抱數位生活？萬寶龍同樣提供了壓印有M圖案的MB 01全罩式耳機，或外型典雅、時髦生活運用的Summit 2智慧腕表，有型於外，智慧於心。

萬寶龍 MB01全罩式智慧型耳機UltraBlack款，20,400元。圖 / Montblanc提供
萬寶龍 MB01全罩式智慧型耳機UltraBlack款，20,400元。圖 / Montblanc提供
萬寶龍（Montblanc）推出全球限量100組的「聖誕倒數月曆（advent calendar）」，也為預計明年開幕的「萬寶龍之家（Montblanc Haus）」低調暖身。圖 / Montblanc提供
萬寶龍（Montblanc）推出全球限量100組的「聖誕倒數月曆（advent calendar）」，也為預計明年開幕的「萬寶龍之家（Montblanc Haus）」低調暖身。圖 / Montblanc提供
萬寶龍Summit 2智慧腕表，27,700元。圖 / Montblanc提供
萬寶龍Summit 2智慧腕表，27,700元。圖 / Montblanc提供
萬寶龍明星傳承系列全日曆腕表，15萬1,900元。圖 / Montblanc提供
萬寶龍明星傳承系列全日曆腕表，15萬1,900元。圖 / Montblanc提供

月曆 腕表

延伸閱讀

中國3留學生倫敦擺攤賣漢服 英國老太以為是聖誕裝

超頂級倒數月曆！海洋拉娜、帕爾瑪之水滿足保養香氛迷

首度搶搭雙11熱潮！台鐵推限量月曆 兩款新車都在內

深受阿公阿嬤青睞時隔6年再印日曆 持發票可兌換

相關新聞

環球購物中心瘋雙11 線上99免運、線下1111優惠4折起

慶祝雙11，環球購物中心線上線下同步推出回饋，「環球Online」即日起至11月15日天天搶折價券，單筆滿1,000元折...

預約12月團聚情意 萬寶龍推聖誕倒數月曆限量開搶中

每到年底，總是團聚、分享情意的時刻。萬寶龍（Montblanc）近日特地推出一組全球限量100組的「聖誕倒數月曆（adv...

到底多愛這部電影？亞莉安娜重現《30姑娘一朵花》造型

義大利時尚品牌VERSACE推出過不少經典設計，在近幾季時尚圈開始吹起2000年熱潮的此刻，前有珍妮佛洛佩茲在秀上重現她...

限時再加碼！台灣之星「2021電信雙11」抽月租1元5G吃到飽

每年雙11都引爆搶購潮的台灣之星，「2021電信雙11」資費及優惠方案集結歷年雙11口碑最好、人氣最高的經典資費方案，包...

KKBOX家庭方案登場 月租240元最多6人享受個人化內容

影音串流服務已經成為現代娛樂解決方案主流，隨著行動裝置使用的年齡層越來越廣、Podcast等各種聲音內容的需求越來越高，...

邱澤與「命定夾克」相遇Dior and sacai台中快閃店 致力宣導衝動購物之必須

於11月11日全球同步開賣的Dior and sacai系列，結合雙品牌的俐落剪裁、異材質拼接、抽繩細節，打造限量單品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。