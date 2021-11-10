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到底多愛這部電影？亞莉安娜重現《30姑娘一朵花》造型

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由，源自2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝。圖／VERSACE提供、摘自IMDB
亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由，源自2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝。圖／VERSACE提供、摘自IMDB

義大利時尚品牌VERSACE推出過不少經典設計，在近幾季時尚圈開始吹起2000年熱潮的此刻，前有珍妮佛洛佩茲在秀上重現她於2000年在葛萊美獎上穿的VERSACE綠色叢林印花洋裝，現在亞莉安娜（Ariana Grande）也在節目上重現2004熱門電影《30姑娘一朵花》中女主角的造型，掀起電影迷的念舊情懷！

亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由。原來這是2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝，出自VERSACE 2003春季系列。亞莉安娜這次不只穿了同件衣服，連髮型都複製，鞋子選了同色系，百分百還原的樣貌超有趣。

這也不是亞莉安娜第一次把腦筋動到《30姑娘一朵花》這部電影了，之前她在《Thank U, Next》mv中也曾重演過電影中珍妮佛嘉納對著玩具屋懷念過往的橋段。這次在度換上同一部電影中的造型，只能說她真的是《30姑娘一朵花》的超忠實粉絲啊！

亞莉安娜之前在《Thank U, Next》mv中也曾重演過《30姑娘一朵花》電影中珍妮佛嘉納對著玩具屋懷念過往的橋段。圖／摘自Youtube
亞莉安娜之前在《Thank U, Next》mv中也曾重演過《30姑娘一朵花》電影中珍妮佛嘉納對著玩具屋懷念過往的橋段。圖／摘自Youtube
亞莉安娜穿的是2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝，出自VERSACE 2003春季系列。圖／VERSACE提供
亞莉安娜穿的是2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝，出自VERSACE 2003春季系列。圖／VERSACE提供
《30姑娘一朵花》電影中珍妮佛嘉納對著玩具屋懷念過往的橋段。圖／摘自IMDB
《30姑娘一朵花》電影中珍妮佛嘉納對著玩具屋懷念過往的橋段。圖／摘自IMDB
2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿VERSACE彩色洋裝。圖／摘自IMDB
2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿VERSACE彩色洋裝。圖／摘自IMDB
亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由，源自2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝。圖／VERSACE提供
亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由，源自2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝。圖／VERSACE提供
亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由，源自2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝。圖／VERSACE提供
亞莉安娜最近出席美國好聲音的首集直播，在節目中她身穿一襲彩色拼接洋裝，眼尖的電影迷一定能夠馬上認出這件衣服的來由，源自2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿的洋裝。圖／VERSACE提供
2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿VERSACE彩色洋裝。圖／摘自IMDB
2004年珍妮佛嘉納在《30姑娘一朵花》中穿VERSACE彩色洋裝。圖／摘自IMDB

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