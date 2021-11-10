限時再加碼！台灣之星「2021電信雙11」抽月租1元5G吃到飽

每年雙11都引爆搶購潮的台灣之星，「2021電信雙11」資費及優惠方案集結歷年雙11口碑最好、人氣最高的經典資費方案，包含單辦門號4G月租188元不限速上網吃到飽、網內互打免費、網外贈送30分鐘，以及5G月租299元不限速上網吃到飽、網內互打免費、網外送100分鐘，限量8萬門、售完即下架退場，開賣後搶購熱烈，限量只剩4萬門，今年錯過、保證明年不再有。此外，台灣之星宣布再加碼，雙11當天將透過facebook官方粉絲團直播抽獎月租1元5G吃到飽，更推出限定加碼單購優惠。

台灣之星「2021電信雙11」經典資費絕版最終回申辦日至11月12日晚上11點59分截止，其中單辦門號5G不限速上網吃到飽月租只要299元，以目前市面上三大業者5G不限速上網吃到飽至少月租1,399元換算，相當於現賺33,000元。

如果有購買5G手機需求，可選擇5G不限速上網月租399元起方案，搭配指定資費iPhone 13系列下殺0元起。即日起至台灣之星網路門市及全台實體門市申辦指定5G手機／購物金方案，搭配月租799～1,199元資費方案，除了送5G 36GB～100GB大流量之外，超量後若未使用到5G，預設享有4G不限速上網吃到飽，有用到5G才計價、最高每月只收999元即享5G不限速上網吃到飽，包含多款最新5G旗艦手機最高現折29,888元，最低0元就能入手；若想搭購物金，申辦5G月租399～599元資費方案，包含「買東西商城」購物金、家樂福購物金、foodpanda美食金等翻倍送，最高再多拿7,000購物金。

歷年雙11老客戶獨享續約單辦門號，月租299元即享5G不限速上網吃到飽；續約指定資費方案搭5G手機可享網速、手機雙重升級。