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KKBOX家庭方案登場 月租240元最多6人享受個人化內容
影音串流服務已經成為現代娛樂解決方案主流，隨著行動裝置使用的年齡層越來越廣、Podcast等各種聲音內容的需求越來越高，使用者也期待有更優惠的方案可以更無負擔的享受多元娛樂內容。
KKBOX宣布台灣家庭方案正式上線，推出「3人小家庭」與「6人大家庭」方案，讓每位家庭成員使用自己的獨立帳號就能共享訂閱，享受個人化推薦內容、專屬播放清單，並累積個人聆聽成就與粉絲徽章，以及 KK Points 點數回饋、抽獎或限定優惠。家庭方案提供標準音質，每位成員能盡情暢聽超過7,000萬首歌曲、15,000檔Podcast節目，並支援離線播放、無廣告干擾，無需切換帳號也不會互相影響。「3人小家庭」方案包含1名戶長及最多2位家庭成員，每月199元；「6人大家庭」方案包含1名戶長及最多5位家庭成員，每月新台幣240元。另外還有個人標準音質/無損音質月租方案、每月100元的學生優惠方案，也有單次購買及通路合作方案，提供用戶更多元選擇。
Spotify稍早也宣布在台推出學生優惠Premium方案，大學生以每月75元的優惠價格就能享受無廣告且隨時隨地都能取得想聽的音樂。目前平台上有超過7,000 萬首歌曲及290萬個podcast節目，透過Premium服務還能享受下載離線收聽、320 Kbps的高音質串流。
而Apple Music除了每月150元的個人方案、每月240元最多可提供多達6個帳戶使用的家庭方案，可享受包括空間音訊、保真壓縮音訊、歌詞、音樂錄影帶等頂級服務，聆聽9,000萬首歌曲、成千上萬個播放列表、個人化合輯和曲風電台，以及獲獎的Apple Music廣播之外，更預告將在今年底於17個國家和地區率先推出「Apple Music聲控」方案，每月75元，透過Siri即可聲控播放。
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