邱澤與「命定夾克」相遇Dior and sacai台中快閃店 致力宣導衝動購物之必須

於11月11日全球同步開賣的Dior and sacai系列，結合雙品牌的俐落剪裁、異材質拼接、抽繩細節，打造限量單品，並於台中開設期間限定快閃店，邱澤搶先穿上白色Oblique絎縫棉質夾克，「超喜歡這件，俐落剪裁還有細緻的手工織紋，今天就買它了，而且聽說數量很少、應該已經快賣完了。」他坦承自己是衝動類型的「直覺購物者」，以往常常看到一件喜歡的衣服回家想3天，再去看已經賣完或是沒有尺寸，「所以現在買東西只要喜歡就下手！」 Dior and sacai系列於台中開設快閃店，即日起至11月29日止。圖／Dior提供 Dior and sacai系列於台中開設快閃店，即日起至11月29日止。圖／Dior提供

這次的Dior and sacai系列，也是品牌首度在Logo上置放另個品牌的字樣，帶來視覺上的高度識別，也是邱澤鍾意的細節之處；近年來他熱愛買西裝，工作室就放了兩桿，數量難以計算，他著重肩線、腰身剪裁要俐落挺拔，具有儀式感，從十幾年前就喜愛Dior的西裝，「堅持『人要比衣兇』的概念，我都會鼓勵穿不下的朋友要練一下身型，讓自己穿出帥氣的造型。」 邱澤身穿Dior and sacai白色Oblique刺繡襯衫式棉質夾克14萬5,000元、運動衫57,000元、丹寧長褲39,000元，搭配小牛皮短靴51,000元、項鍊55,000元。圖／Dior提供 邱澤身穿Dior and sacai白色Oblique刺繡襯衫式棉質夾克14萬5,000元、運動衫57,000元、丹寧長褲39,000元，搭配小牛皮短靴51,000元、項鍊55,000元。圖／Dior提供 Dior and sacai Saddle橄欖綠尼龍拼接海軍藍粒紋小牛皮馬鞍包，11萬5,000元。圖／Dior提供

Dior and sacai台中期間限定店展售的服裝系列，全台與全球同步開賣，是由男裝藝術總監Kim Jones與日本品牌sacai主理人阿部千登勢（Chitose Abe）共同設計，快閃店的店裝以木製家具搭配清水模建築，營造層次感的空間設計氛圍，人字形木質拼貼地板則呼應蒙田大道30號總店的風格。全系列男裝單品以Dior的男裝剪裁和工藝，融入sacai的運動風，以機能口袋、抽繩元素作為標誌，搭配橄欖綠、橘色等鮮明的色彩，包括經典大衣、Tailleur Oblique西裝等輪廓，結合具有sacai特色的織物，運用立體花卉鉤織圖案打造摩登浪漫感，黑、白兩色為主，加上戶外運動風的軍綠色，日本丹寧布料重塑工裝輪廓則是亮眼表現，其他包括Dior經典配件例如Stephen Jones設計的柔軟貝雷帽，以及Saddle馬鞍包、Hobo包、Tote包都有新款，另外，還有輕巧的Dior and sacai水壺，可另購懸掛在包款上，相當時髦且實用。 Dior and sacai Saddle橄欖綠尼龍拼接海軍藍粒紋小牛皮馬鞍購物包10萬元、水壺31,000元。圖／Dior提供 Dior and sacai Saddle奶油白尼龍拼接粒紋小牛皮馬鞍軟包，13萬5,000元。圖／Dior提供

【Dior and sacai台中期間限定店 】

地點：台中市市政北一路12號1樓

日期：11月11日～11月29日

時間：每日上午11時30分至晚間8時