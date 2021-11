邱澤與「命定夾克」相遇Dior and sacai台中快閃店 致力宣導衝動購物之必須

於11月11日全球同步開賣的Dior and sacai系列,結合雙品牌的俐落剪裁、異材質拼接、抽繩細節,打造限量單品,並於台中開設期間限定快閃店,邱澤搶先穿上白色Oblique絎縫棉質夾克,「超喜歡這件,俐落剪裁還有細緻的手工織紋,今天就買它了,而且聽說數量很少、應該已經快賣完了。」他坦承自己是衝動類型的「直覺購物者」,以往常常看到一件喜歡的衣服回家想3天,再去看已經賣完或是沒有尺寸,「所以現在買東西只要喜歡就下手!」 Dior and sacai系列於台中開設快閃店,即日起至11月29日止。圖/Dior提供 Dior and sacai系列於台中開設快閃店,即日起至11月29日止。圖/Dior提供

這次的Dior and sacai系列,也是品牌首度在Logo上置放另個品牌的字樣,帶來視覺上的高度識別,也是邱澤鍾意的細節之處;近年來他熱愛買西裝,工作室就放了兩桿,數量難以計算,他著重肩線、腰身剪裁要俐落挺拔,具有儀式感,從十幾年前就喜愛Dior的西裝,「堅持『人要比衣兇』的概念,我都會鼓勵穿不下的朋友要練一下身型,讓自己穿出帥氣的造型。」 邱澤身穿Dior and sacai白色Oblique刺繡襯衫式棉質夾克14萬5,000元、運動衫57,000元、丹寧長褲39,000元,搭配小牛皮短靴51,000元、項鍊55,000元。圖/Dior提供 邱澤身穿Dior and sacai白色Oblique刺繡襯衫式棉質夾克14萬5,000元、運動衫57,000元、丹寧長褲39,000元,搭配小牛皮短靴51,000元、項鍊55,000元。圖/Dior提供 Dior and sacai Saddle橄欖綠尼龍拼接海軍藍粒紋小牛皮馬鞍包,11萬5,000元。圖/Dior提供

Dior and sacai台中期間限定店展售的服裝系列,全台與全球同步開賣,是由男裝藝術總監Kim Jones與日本品牌sacai主理人阿部千登勢(Chitose Abe)共同設計,快閃店的店裝以木製家具搭配清水模建築,營造層次感的空間設計氛圍,人字形木質拼貼地板則呼應蒙田大道30號總店的風格。全系列男裝單品以Dior的男裝剪裁和工藝,融入sacai的運動風,以機能口袋、抽繩元素作為標誌,搭配橄欖綠、橘色等鮮明的色彩,包括經典大衣、Tailleur Oblique西裝等輪廓,結合具有sacai特色的織物,運用立體花卉鉤織圖案打造摩登浪漫感,黑、白兩色為主,加上戶外運動風的軍綠色,日本丹寧布料重塑工裝輪廓則是亮眼表現,其他包括Dior經典配件例如Stephen Jones設計的柔軟貝雷帽,以及Saddle馬鞍包、Hobo包、Tote包都有新款,另外,還有輕巧的Dior and sacai水壺,可另購懸掛在包款上,相當時髦且實用。 Dior and sacai Saddle橄欖綠尼龍拼接海軍藍粒紋小牛皮馬鞍購物包10萬元、水壺31,000元。圖/Dior提供 Dior and sacai Saddle奶油白尼龍拼接粒紋小牛皮馬鞍軟包,13萬5,000元。圖/Dior提供

【Dior and sacai台中期間限定店 】

地點:台中市市政北一路12號1樓

日期:11月11日~11月29日

時間:每日上午11時30分至晚間8時