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記得訂鬧鐘！雙11當天神腦推iPhone 13只要11,111元
在振興五倍券、各種加碼券加持下，今年雙11買氣超旺盛，各通路紛紛推出優惠吸客，想入手iPhone 13等高價新機，可別錯過這波年度折扣大檔。神腦國際今年挑戰雙11最狂優惠，宣布於11月11日當天上午11點11分推出限量iPhone 13 128GB只要破盤價11,111元，直接下殺4.3折，搶到現賺14,789元。雙11期間購買指定活動商品還可登錄抽訂單等值金額點數，有機會讓神腦替你買單，於神腦全通路單筆滿999元，直接送五星級花蓮翰品飯店2.2折起住宿優惠券，讓你買得過癮、玩得開心。
除了限時搶購iPhone 13，神腦於雙11當天亦推出Nintendo Switch禮包瘋搶價10,080元、AirPods Max瘋搶價15,999元等下殺品熱烈開搶；即日起至11月12日每天12點於神腦生活粉絲團「Live神好康」直播節目，即時開搶當天限量爆品，還有超值贈品狂撒；11月12～14日則有Galaxy Watch4智慧手錶＋Galaxy Buds2真無線藍牙耳機組合現省2,869元。活動期間於神腦生活網路商城刷中國信託中華電信聯名卡並完成登錄，再享回饋11% Hamipoint 點數（回饋上限200點，限額1,000名）。
神腦全通路也提供多元支付方式，有LINE Pay、 Pi拍錢包、街口支付、Hami Pay、台灣Pay，以及超過20家信用卡刷卡及分期優惠，玉山卡友分期滿額最高回饋1,100元、LINE Pay綁定台新@GoGo卡最高享6%回饋；即日起在神腦生活網路商城消費，選擇街口支付並使用領取的8.5折券就能現折，全通路使用街口支付還有最高3%回饋。雙11當天神腦全通路使用街口支付，滿額加碼贈最高1,111元街口幣，讓消費回饋放大再放大。
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