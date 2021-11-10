告別白髮！自然淨「天然草本護髮增色粉」募資上線

白髮不再是老年人的專利！全球染髮需求持續攀升，而購買的年齡層也有年輕化的趨勢，代表許多年輕人正面臨著少年白的困擾，然而眾多主打「植物染」的染髮商品，消費者真能夠清楚辨識嗎？

具有生醫科技背景的「自然淨」，擁有多年的髮品研發經驗，打造出不少天然有機的養護產品，並將日本熱銷多年的染護技術移植台灣，以最高等級的散沫花（俗稱指甲花）及木蘭花，縮短上色時間，使髮色在染後48小時髮色更加飽和，散沫花不僅是天然的髮色保養品，在深層清潔頭皮及保護受損髮絲上有極佳的效果，另添加水分解膠原蛋白及印度苦楝樹，讓秀髮維持柔韌光澤的健康狀態。

自然淨的「天然草本護髮增色粉」通過SGS認證、歐盟最權威ECOCERT和美國最權威USDA有機認證等多項國際肯定，可安心接觸皮膚。日前推出100%全天然草本適合局部染髮的「肉桂褐」及大面積蓋白髮的「咖啡棕」兩款，歡迎上嘖嘖預訂。