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蝦皮購物「11.11最強購物節」倒數！搶購攻略快筆記
明天就是雙11，蝦皮購物「11.11最強購物節」進入最終倒數，今年「11張全站0元免運券」、「3間千萬新家1元起標」、「超殺商城8折券」優惠齊發，成功吸引眾多消費者進站，其中又以美妝保養、3C家電業績表現最亮眼。11月11日當天蝦皮購物加碼精選夯品整點限時下殺11元起，上午8點台灣三洋直立式冷凍櫃瘋搶價11,111元，下午1點Ariel新升級3D超濃縮抗菌洗衣膠囊下殺111元，下午4點專科超微米潔顏雙洗組限時超特價11元，晚上7點New Balance蝦皮獨家復古情侶鞋破盤價811元，趕快設定鬧鐘買起來！
蝦皮購物「11.11最強購物節」跨夜直播陣容超強，今天（11月10日）晚上7點準時開播的「最強妹力！橘白藝能大對抗」節目長達5.5小時，由陶晶瑩、吳姍儒擔任主持人，魏如昀、戴愛玲、許富凱、鼓鼓呂思緯、納豆等20組藝人將輪番進行歌唱表演、遊戲競賽，活動大使張惠妹更將驚喜現身，揭露天后日常、回答粉絲問題，節目中更將抽出22名「海悅國際5萬購屋金」、iPad mini、Apple Watch、飛利浦氣炸鍋、Switch健身環、免運券大禮包等多項豪禮的幸運得主。
11月11日當天，蝦皮購物「11.11最強購物節」攜手48間品牌祭出夯品整點限時下殺11元起，上午8點原價7,990元的TOSHIBA 7KG旗艦定頻直立洗衣機限時下殺3,111元；晚上10點TATUNG不鏽鋼電鍋限時優惠價2,111元。還有限定11月11日凌晨0點至2點使用的超殺商城8折券，原價79,900元的智慧家電LG奈米4K AI語音物聯網電視可享驚喜價，領券最高再折4,000元；飛利浦新一代廚神料理機祭出搭券3,500元有找的破盤價。
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