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美味秘訣在土鍋塗層！虎牌壓力IH炊飯電子鍋買就送米其林主廚特製料理包

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
米其林主廚武田健志御用推薦，日本虎牌最新壓力IH炊飯電子鍋JPK、JPM系列隆重上市。圖／虎牌提供
米其林主廚武田健志御用推薦，日本虎牌最新壓力IH炊飯電子鍋JPK、JPM系列隆重上市。圖／虎牌提供

疫情讓許多民眾發現在家自煮的樂趣，而想要用更便利的方式享受美味，最基本也最關鍵的「米飯」尤其重要！日本虎牌新推出的壓力IH炊飯電子鍋JPK-G、JPM-H除了採用虎牌獨創的土鍋塗層技術，還擁有強大的21種烹調功能選單，除了煮飯，更可用來精燉需要久煮的料理，甚至連烘焙麵包、蛋糕也能靠它完成。即日起至12月31日止，凡於指定通路購買壓力IH炊飯電子鍋JPK、JPM系列除了享上市優惠價，還有機會獲得米其林主廚武田健志獨家設計的限量特製料理包和豪華蔬菜箱。

日本虎牌承襲傳統米飯炊煮的堅持，將土鍋特性注入電子鍋，內鍋採用3D立體電磁線圈組成，完美複刻灶台高溫炊煮的技術。土鍋富含許多毛細孔，沸騰時會產生大量的微粒氣泡，綿密氣泡會附著在米粒上，再加上土鍋絕佳的蓄熱性產生遠紅外線效果，可完整釋放出米粒的鮮甜甘美，炊煮出Q彈的米飯。其中JPM-H型擁有遠赤3層土鍋塗層、JPK-G型則有遠赤5層土鍋蓄熱釜，雙系列皆有21種豐富的炊煮選單，以及6人份、10人份的選擇，即日起至12月31日期間購買JPK-G型另贈ACT-B04R多機能咖啡機（價值4,990元）。

在日本文化中，用土鍋煮飯是很重要的一環，許多日本一流餐廳廚師的美味秘密就是堅持使用土鍋煮飯。來自高雄最炙手可熱的法式餐廳Liberte主廚武田健志，擅長以日式手法烹調出精緻法餐，這次也運用壓力IH炊飯電子鍋JPK-G型替日本虎牌打造兩款驚喜美味的和風料理：東洋豬肉咖哩及日式蕈菇鮑魚炊飯上，分別使用到JPK-G壓力IH炊飯電子鍋的快煮、調理和什錦飯功能，再加上主廚私藏的烹調小訣竅，將平凡的家常菜堆疊出不一樣的層次與風味。透過21種豐富的炊煮功能選單，消費者在家也可輕鬆烹調出餐廳等級的美味。

虎牌JPK-G型壓力IH炊飯電子鍋擁有遠赤5層土鍋蓄熱釜。能提升遠紅外線效果，輕鬆炊煮出香軟彈牙的米飯。記者黃筱晴／攝影
虎牌JPK-G型壓力IH炊飯電子鍋擁有遠赤5層土鍋蓄熱釜。能提升遠紅外線效果，輕鬆炊煮出香軟彈牙的米飯。記者黃筱晴／攝影
即日起至12月31日止，凡於指定通路購買壓力IH炊飯電子鍋JPK、JPM系列除了享上市優惠價，還有機會獲得米其林主廚武田健志獨家設計的限量特製料理包和豪華蔬菜箱。圖／虎牌提供
即日起至12月31日止，凡於指定通路購買壓力IH炊飯電子鍋JPK、JPM系列除了享上市優惠價，還有機會獲得米其林主廚武田健志獨家設計的限量特製料理包和豪華蔬菜箱。圖／虎牌提供
虎牌壓力IH炊飯電子鍋JPM-H系列於全台日本虎牌生活館、全台百貨櫃位、燦坤3C、全國電子、大同3C皆有展售，上市優惠價11,990元起。圖／虎牌提供
虎牌壓力IH炊飯電子鍋JPM-H系列於全台日本虎牌生活館、全台百貨櫃位、燦坤3C、全國電子、大同3C皆有展售，上市優惠價11,990元起。圖／虎牌提供
虎牌壓力IH炊飯電子鍋JPK-G系列，即日起至12月31日期間購買即贈ACT-B04R多機能咖啡機。圖／虎牌提供
虎牌壓力IH炊飯電子鍋JPK-G系列，即日起至12月31日期間購買即贈ACT-B04R多機能咖啡機。圖／虎牌提供

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