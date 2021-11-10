慶路易威登200歲生日 藝術家周世雄打造「石油行李箱」

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年慶祝創辦人路易威登先生200歲誕辰，推出名為「LOUIS 200」的企劃向其致敬，其中一項活動就是邀請到全球200位各界傑出人士參與設計品牌經典行李箱櫥窗輪播裝置。他們透過50x50x100公分的盒子發揮創意，無論是解構或重新利用、當成投影螢幕等等，展現出天馬行空的想像力，為品牌增添更多趣味性。

這個50x50x100公分的盒子，大小接近路易威登先生在1850年代首創的革命性設計—平頂行李箱。在這次的合作名單中，來自台灣的周世雄先生也受邀參與，這位橫跨雕塑、攝影與裝置藝術的藝術家以石油為核心，將抽象的作品利用身分、家庭、孤寂、等待、永恆等命題，去象徵出作品「與每一個人都相關」的世界性，思考材質與它們所象徵的背景形象，以及當它們被運用在作品上時所形成的意義。

於是「石油行李箱」把液態的石油變成固化物件，周世雄使用一個透亮的有機玻璃箱，並於內層裝滿黑色石油，透過具光澤感的石油表面反射，映照出所在時空背景與環境，可以是海邊的岩石，也可以是山林中的草木。選擇石油的意義也在於過去的兩百年間它改變了世界，工業革命因它而加速推進，許多的輕工業、品牌等因此得到動能，包括LV在內。此外，周世雄也將「石油行李箱」視為「時代的標本」，隨著石油的逐漸耗盡與浩劫，期待這一系列作品能夠成為未來的歷史博物，讓人們可以從材質去理解這個時代的生存情況。