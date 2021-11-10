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慶路易威登200歲生日 藝術家周世雄打造「石油行李箱」
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年慶祝創辦人路易威登先生200歲誕辰，推出名為「LOUIS 200」的企劃向其致敬，其中一項活動就是邀請到全球200位各界傑出人士參與設計品牌經典行李箱櫥窗輪播裝置。他們透過50x50x100公分的盒子發揮創意，無論是解構或重新利用、當成投影螢幕等等，展現出天馬行空的想像力，為品牌增添更多趣味性。
這個50x50x100公分的盒子，大小接近路易威登先生在1850年代首創的革命性設計—平頂行李箱。在這次的合作名單中，來自台灣的周世雄先生也受邀參與，這位橫跨雕塑、攝影與裝置藝術的藝術家以石油為核心，將抽象的作品利用身分、家庭、孤寂、等待、永恆等命題，去象徵出作品「與每一個人都相關」的世界性，思考材質與它們所象徵的背景形象，以及當它們被運用在作品上時所形成的意義。
於是「石油行李箱」把液態的石油變成固化物件，周世雄使用一個透亮的有機玻璃箱，並於內層裝滿黑色石油，透過具光澤感的石油表面反射，映照出所在時空背景與環境，可以是海邊的岩石，也可以是山林中的草木。選擇石油的意義也在於過去的兩百年間它改變了世界，工業革命因它而加速推進，許多的輕工業、品牌等因此得到動能，包括LV在內。此外，周世雄也將「石油行李箱」視為「時代的標本」，隨著石油的逐漸耗盡與浩劫，期待這一系列作品能夠成為未來的歷史博物，讓人們可以從材質去理解這個時代的生存情況。
本次創作，周世雄也希望能彰顯「台灣」元素，在一系列宣傳照中石油箱上的自然風景其實是台灣人都很熟悉的陽明山黑森林與北海岸陽金公路等景緻，他們也會出現在LOUIS 200企劃中行李箱櫥窗輪播裝置裡，在疫情時代讓世界還是能看見台灣之美。
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