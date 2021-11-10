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6盎司牛排＋干貝！必勝客「威士忌牛排干貝比薩」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
必勝客此次新推出的「威士忌牛排干貝比薩」，升級「松露起司龍捲風餅皮」更添華麗感。圖／必勝客提供
必勝客此次新推出的「威士忌牛排干貝比薩」，升級「松露起司龍捲風餅皮」更添華麗感。圖／必勝客提供

繼去年推出「威靈頓牛排比薩」後，隨著歲末年終的時節將至，「必勝客」今年以6盎司牛排、炙燒干貝等派對食材為主題，限時推出「威士忌牛排干貝比薩」，帶來豪華的海陸大餐體驗。同時必勝客也推出「松露起司龍捲風餅皮」，更添奢侈感。

必勝客此次推出的「威士忌牛排干貝比薩」，選用6盎司的厚切牛排當主角，搭配上炙燒海灣干貝，帶來豐盛的海陸滋味；同時必勝客更首度與「裸鑽雪莉Naked Malt」聯名，在法式紅醬中添加由初次雪莉桶所勾兌而成、濃郁而果香十足的蘇格蘭威士忌，調製出專屬的「肉桂威士忌風味醬」，帶來多層次的成熟風味，並還有奶油馬鈴薯泥、莫扎瑞拉起司、洋菇等食材點綴。大比薩定價850元，小比薩600元，適用外帶買大送大、外送買大送小優惠，即日起供應至1月3日為止。

除此之外，必勝客也推出「松露起司龍捲風餅皮」，使用莫札瑞拉起司搭配黃金切達起司，組成雙重起司餅皮，再使用松露點綴，增添迷人的獨特香氣，共計有24塊起司卷環繞，讓每一口都吃得到松露起司龍捲風餅皮的豐富滋味，可以搭配所有口味的比薩，大比薩升級加價120元、小比薩加價90元，限時限量供應。

針對雙十一活動，即日起至11月11日期間，必勝客也推出「威士忌牛排干貝大比薩（限定松露起司龍捲風餅皮）＋外帶大比薩／外送小比薩＋黃金和風鱈魚塊（10個）＋1.25L可樂」的組合，優惠價1,111元。

威士忌牛排干貝比薩，大比薩每個850元，小比薩600元。圖／必勝客提供
威士忌牛排干貝比薩，大比薩每個850元，小比薩600元。圖／必勝客提供

必勝客 龍捲風 蘇格蘭

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