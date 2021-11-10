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STUDIO A買指定機種 享1,111元換購最新HomePod mini

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A推出Apple雙11超狂購物節，主機限量加購最新HomePod mini只要1,111元。圖／STUDIO A提供
STUDIO A推出Apple雙11超狂購物節，主機限量加購最新HomePod mini只要1,111元。圖／STUDIO A提供

雙11購物節正是入手高價3C商品的最佳時機，STUDIO A即日起推出「2021 Apple雙11超狂購物節」，凡於官網選購Mac、iPad Pro系列主機，即可將最新上市、5色任選的HomePod mini限量以加購價1,111元帶回家。

iPhone 13系列指定機種，加1元可獲得價值1,990元的無線備份充電盤，還有1,111/2,222元的配件大全配組合。而新上架的第6代iPad mini、第9代iPad 加購三折藍牙鍵盤搭亮面保護貼現省1,869元，搭配Apple Pencil也能現省1,869元；另外還有Apple Watch加購充電器、表帶優惠與AirPods系列直贈保護大禮包，最高回饋2,260元。

而想直接享購機折扣還有STUDIO A官網中「SA認證福利機」專區，iPhone 13福利機直降9.5折起、iPhone 11/12認證機3.2折起，以及Apple Watch Series 6福利機5.6折起。且認證主機均提供180日的主機自然損壞硬體保固維修，而目前最熱門的iPhone 13 Pro天峰藍、iPhone 13粉紅、星光色等福利品，除價格直降9.5折起，並附有原廠保固1年及完整周邊配件。所有店內消費使用「中國信託LINE Pay卡」還可享LINE Points 3%回饋無上限，以及分期0利率等多重優惠，現在就是入手蘋果系列商品最划算的好時機。

此外，STUDIO A全台門市配合振興五倍券同時推出「振興再加碼、5千變6千」限時優惠活動，凡使用振興五倍券紙本、數位綁定（信用卡、LINE Pay、街口支付）方式，單筆消費滿5,000元即加贈1,000元、滿萬贈2,000元商品抵用券。

iPad Pro系列主機除享1,111元加價購外，還可以2,222元升級價值共6,780元周邊豪華包，內含HomePod mini、二合一防摔保護殼含觸控板藍牙鍵盤及類紙膜保護貼。圖／STUDIO A提供
iPad Pro系列主機除享1,111元加價購外，還可以2,222元升級價值共6,780元周邊豪華包，內含HomePod mini、二合一防摔保護殼含觸控板藍牙鍵盤及類紙膜保護貼。圖／STUDIO A提供
雙11購物節STUDIO A官網選購MacBook Air系列，亦可以2,222元加購價值共6,120元的HomePod mini、鍵盤膜、磨砂保護殼及手提電腦包。圖／STUDIO A提供
雙11購物節STUDIO A官網選購MacBook Air系列，亦可以2,222元加購價值共6,120元的HomePod mini、鍵盤膜、磨砂保護殼及手提電腦包。圖／STUDIO A提供

LINE 雙11 五倍券

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