錦鯉的貴氣和活潑都完美捕捉！JHENG台灣珠寶工藝之美

藝術是文化外顯的展現；裝飾藝術更是將之濃縮並隨身攜帶。台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，傳承珠寶世家百年風華，以東方文化為底蘊，創作現代人慣於配戴的當代珠寶。繼擷取傳統戲曲為靈感的臉譜系列後，品牌設計總監Joan Cheng聚焦東方文化中富有吉祥寓意的錦鯉，將國畫中常見的平面意象，以精湛工藝幻化為可配戴、玩賞的靈動珠寶。

JHENG以擅長的細膩金工，先勾勒出魚身流暢悠遊的線條，同時精選與「水」意象相呼應的寶石如鑽石、冰翡、及含水量最高的寶石蛋白石等，以細細密鑲片片精緻魚鱗，璀璨的波光、通透的光澤、華麗的遊彩… 都為錦鯉立體形象注入鮮活的生命力。而錦鯉最受傳統的王公貴族喜愛的絢麗斑紋，則以繽紛的彩色寶石體現：不規則切割的珊瑚營造自然肌理、濃綠的蛋面切割翡翠如露水點綴其上。

對JHENG而言，錦鯉不僅是中華文化中力量、堅忍與福氣的象徵；透過成雙成對的設計，品牌生動描繪出錦鯉時而打鬧、時而追逐的模樣，彷彿將人與人之間的情感互動濃縮凝聚。