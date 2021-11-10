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錦鯉的貴氣和活潑都完美捕捉！JHENG台灣珠寶工藝之美

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY推出全新錦鯉系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY推出全新錦鯉系列。圖／JHENG JEWELLERY提供

藝術是文化外顯的展現；裝飾藝術更是將之濃縮並隨身攜帶。台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，傳承珠寶世家百年風華，以東方文化為底蘊，創作現代人慣於配戴的當代珠寶。繼擷取傳統戲曲為靈感的臉譜系列後，品牌設計總監Joan Cheng聚焦東方文化中富有吉祥寓意的錦鯉，將國畫中常見的平面意象，以精湛工藝幻化為可配戴、玩賞的靈動珠寶。

JHENG以擅長的細膩金工，先勾勒出魚身流暢悠遊的線條，同時精選與「水」意象相呼應的寶石如鑽石、冰翡、及含水量最高的寶石蛋白石等，以細細密鑲片片精緻魚鱗，璀璨的波光、通透的光澤、華麗的遊彩… 都為錦鯉立體形象注入鮮活的生命力。而錦鯉最受傳統的王公貴族喜愛的絢麗斑紋，則以繽紛的彩色寶石體現：不規則切割的珊瑚營造自然肌理、濃綠的蛋面切割翡翠如露水點綴其上。

對JHENG而言，錦鯉不僅是中華文化中力量、堅忍與福氣的象徵；透過成雙成對的設計，品牌生動描繪出錦鯉時而打鬧、時而追逐的模樣，彷彿將人與人之間的情感互動濃縮凝聚。

系列共8件獨一無二的錦鯉珠寶。延續JHENG一貫「珠寶融入藝術、藝術融入生活」為核心概念，錦鯉系列是珠寶、也是藝術品：除了專屬瓷碗可做為收藏擺件陳列於家中，其中4件作品，更暗藏獨特可轉動設計，可隨配戴者心境、場合恣意轉動魚身，變化出不同的嬉戲姿態，將童心趣味藏在精湛的工藝中。

天然巴洛克珍珠蛋白石錦鯉胸墜，77萬4,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然巴洛克珍珠蛋白石錦鯉胸墜，77萬4,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然翡翠黃鑽石錦鯉戒指，80萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然翡翠黃鑽石錦鯉戒指，80萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
漸層黃寶石翡翠雙錦鯉戒指，91萬9,600元。圖／JHENG JEWELLERY提供
漸層黃寶石翡翠雙錦鯉戒指，91萬9,600元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然蛋白石巴洛克珍珠雙錦鯉戒指，60萬7,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然蛋白石巴洛克珍珠雙錦鯉戒指，60萬7,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
漸層黃寶石翡翠雙錦鯉戒指，91萬9,600元。圖／JHENG JEWELLERY提供
漸層黃寶石翡翠雙錦鯉戒指，91萬9,600元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然蛋白石黃鑽石戒指，58萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然蛋白石黃鑽石戒指，58萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然黃鑽石珊瑚雙錦鯉胸墜，173萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然黃鑽石珊瑚雙錦鯉胸墜，173萬8,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然蛋白石巴洛克珍珠雙錦鯉戒指，60萬7,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
天然蛋白石巴洛克珍珠雙錦鯉戒指，60萬7,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
黃寶石珊瑚雙錦鯉胸墜，242萬元。圖／JHENG JEWELLERY提供
黃寶石珊瑚雙錦鯉胸墜，242萬元。圖／JHENG JEWELLERY提供

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