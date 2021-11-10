錦鯉的貴氣和活潑都完美捕捉！JHENG台灣珠寶工藝之美
藝術是文化外顯的展現；裝飾藝術更是將之濃縮並隨身攜帶。台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，傳承珠寶世家百年風華，以東方文化為底蘊，創作現代人慣於配戴的當代珠寶。繼擷取傳統戲曲為靈感的臉譜系列後，品牌設計總監Joan Cheng聚焦東方文化中富有吉祥寓意的錦鯉，將國畫中常見的平面意象，以精湛工藝幻化為可配戴、玩賞的靈動珠寶。
JHENG以擅長的細膩金工，先勾勒出魚身流暢悠遊的線條，同時精選與「水」意象相呼應的寶石如鑽石、冰翡、及含水量最高的寶石蛋白石等，以細細密鑲片片精緻魚鱗，璀璨的波光、通透的光澤、華麗的遊彩… 都為錦鯉立體形象注入鮮活的生命力。而錦鯉最受傳統的王公貴族喜愛的絢麗斑紋，則以繽紛的彩色寶石體現：不規則切割的珊瑚營造自然肌理、濃綠的蛋面切割翡翠如露水點綴其上。
對JHENG而言，錦鯉不僅是中華文化中力量、堅忍與福氣的象徵；透過成雙成對的設計，品牌生動描繪出錦鯉時而打鬧、時而追逐的模樣，彷彿將人與人之間的情感互動濃縮凝聚。
系列共8件獨一無二的錦鯉珠寶。延續JHENG一貫「珠寶融入藝術、藝術融入生活」為核心概念，錦鯉系列是珠寶、也是藝術品：除了專屬瓷碗可做為收藏擺件陳列於家中，其中4件作品，更暗藏獨特可轉動設計，可隨配戴者心境、場合恣意轉動魚身，變化出不同的嬉戲姿態，將童心趣味藏在精湛的工藝中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言