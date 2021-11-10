牛奶巧克力太誘人！初代OMEGA超霸現身「賣」翻天！

如何凸顯事物的本質？通常需要經過時間的洗禮，而一只手表如何凸顯在價格背後的「價值」？則可透過拍賣會，體現合乎市場期待的定位。一只1957年的歐米茄（OMEGA）CK2915-1超霸腕表，上周剛在日內瓦一場拍賣會中以311萬5,500瑞士法郎、折合台幣約9472萬超高天價成交，令收藏家為之驚艷。

這款時計屬於1957年生產的首批OMEGA超霸腕表，並與另兩款海馬300、鐵霸腕表，並稱OMEGA的專業腕表「三部曲」。由於其配戴者相當活躍、頻繁地配戴，而非不見天日地鎖在保險櫃內，面盤舊化但蛻變為經過時光（與日光）洗禮的牛奶巧克力色澤，懷舊、且色澤豐富鮮明。這款時計當年僅在1957至1959的三年間生產過三個不同版本，因而讓這枚時計在今日帶有極高的時代收藏話題。大型的「闊箭」分針與時針、金屬表圈都是它與後代作品的差異之處，加上這更是首款將測速計刻度位於表圈、而非面盤的設計，因而在收藏家心中具有聖杯般的崇高地位，並反應在拍賣會最終的天價成交金額。