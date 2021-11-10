聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛奶巧克力太誘人！初代OMEGA超霸現身「賣」翻天！
如何凸顯事物的本質？通常需要經過時間的洗禮，而一只手表如何凸顯在價格背後的「價值」？則可透過拍賣會，體現合乎市場期待的定位。一只1957年的歐米茄（OMEGA）CK2915-1超霸腕表，上周剛在日內瓦一場拍賣會中以311萬5,500瑞士法郎、折合台幣約9472萬超高天價成交，令收藏家為之驚艷。
這款時計屬於1957年生產的首批OMEGA超霸腕表，並與另兩款海馬300、鐵霸腕表，並稱OMEGA的專業腕表「三部曲」。由於其配戴者相當活躍、頻繁地配戴，而非不見天日地鎖在保險櫃內，面盤舊化但蛻變為經過時光（與日光）洗禮的牛奶巧克力色澤，懷舊、且色澤豐富鮮明。這款時計當年僅在1957至1959的三年間生產過三個不同版本，因而讓這枚時計在今日帶有極高的時代收藏話題。大型的「闊箭」分針與時針、金屬表圈都是它與後代作品的差異之處，加上這更是首款將測速計刻度位於表圈、而非面盤的設計，因而在收藏家心中具有聖杯般的崇高地位，並反應在拍賣會最終的天價成交金額。
無獨有偶，同一場拍賣會中再出現了另一位成交亮點，同樣值得留意，正是雅典（Ulysse Nardin）的FREAK P001腕表試作款。這是全球首創、也是世界上第一款使用矽製造部件的時計，並由雅典表技術總監Ludwig Oeschlin所執行。雙直接擒縱機構採用了矽質擒縱輪，同時面盤側面將可一虧機芯的運作，特異獨行的運行方式，難怪得名「Freak」。表款初代問世於2001年，20年後的今日，則以12萬6,000瑞士法郎、折合台幣約合383萬台幣成交。究竟這款實驗之作會被視作怪胎還是天才？20年後的今日，相信拍賣數字已為我們留下了無聲但有力的回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言