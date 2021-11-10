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牛奶巧克力太誘人！初代OMEGA超霸現身「賣」翻天！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
均勻舊化的牛奶巧克力色面盤，是時光賦予這款時計最大的禮物，同時封閉式後底蓋並刻有早期的海馬Logo與Speedmaster字樣。圖 / OMEGA提供（合成圖）
均勻舊化的牛奶巧克力色面盤，是時光賦予這款時計最大的禮物，同時封閉式後底蓋並刻有早期的海馬Logo與Speedmaster字樣。圖 / OMEGA提供（合成圖）

如何凸顯事物的本質？通常需要經過時間的洗禮，而一只手表如何凸顯在價格背後的「價值」？則可透過拍賣會，體現合乎市場期待的定位。一只1957年的歐米茄（OMEGA）CK2915-1超霸腕表，上周剛在日內瓦一場拍賣會中以311萬5,500瑞士法郎、折合台幣約9472萬超高天價成交，令收藏家為之驚艷。

這款時計屬於1957年生產的首批OMEGA超霸腕表，並與另兩款海馬300、鐵霸腕表，並稱OMEGA的專業腕表「三部曲」。由於其配戴者相當活躍、頻繁地配戴，而非不見天日地鎖在保險櫃內，面盤舊化但蛻變為經過時光（與日光）洗禮的牛奶巧克力色澤，懷舊、且色澤豐富鮮明。這款時計當年僅在1957至1959的三年間生產過三個不同版本，因而讓這枚時計在今日帶有極高的時代收藏話題。大型的「闊箭」分針與時針、金屬表圈都是它與後代作品的差異之處，加上這更是首款將測速計刻度位於表圈、而非面盤的設計，因而在收藏家心中具有聖杯般的崇高地位，並反應在拍賣會最終的天價成交金額。

無獨有偶，同一場拍賣會中再出現了另一位成交亮點，同樣值得留意，正是雅典（Ulysse Nardin）的FREAK P001腕表試作款。這是全球首創、也是世界上第一款使用矽製造部件的時計，並由雅典表技術總監Ludwig Oeschlin所執行。雙直接擒縱機構採用了矽質擒縱輪，同時面盤側面將可一虧機芯的運作，特異獨行的運行方式，難怪得名「Freak」。表款初代問世於2001年，20年後的今日，則以12萬6,000瑞士法郎、折合台幣約合383萬台幣成交。究竟這款實驗之作會被視作怪胎還是天才？20年後的今日，相信拍賣數字已為我們留下了無聲但有力的回應。

一只1957年的歐米茄CK2915-1超霸腕表，上周剛在日內瓦一場拍賣會中以折合台幣約9472萬超高天價成交，寫下紀錄。圖 / OMEGA提供
一只1957年的歐米茄CK2915-1超霸腕表，上周剛在日內瓦一場拍賣會中以折合台幣約9472萬超高天價成交，寫下紀錄。圖 / OMEGA提供
雅典表的FREAK P001試作款，表款初代問世於2001年，20年後的今日，則以12萬6,000瑞士法郎、折合台幣約合383萬台幣成交。圖 / Ulysse Nardin提供
雅典表的FREAK P001試作款，表款初代問世於2001年，20年後的今日，則以12萬6,000瑞士法郎、折合台幣約合383萬台幣成交。圖 / Ulysse Nardin提供
表殼側邊的「P001」，P代表原型作（Prototype），001則是產品編號。圖 / Ulysse Nardin提供
表殼側邊的「P001」，P代表原型作（Prototype），001則是產品編號。圖 / Ulysse Nardin提供

腕表 拍賣會 雅典

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