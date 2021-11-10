全家便利商店「國際巧克力大賞」推10國、50款限定新品

入冬首波冷空氣報到，降溫明顯有感，讓人特別想吃甜食、喝熱飲來暖心暖胃。全家便利商店即日起至11月30日推出「國際巧克力大賞」，導入10國、近50款異國人氣巧克力，包括來自西班牙的Trapa 85%、Trapa 95%高純度黑巧克力、法國知名松露巧克力品牌Mathez所推出的松露造型巧克力，以及100%使用台灣在地可可豆所製成的全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection 70%台灣花生巧克力、70%金牌黑巧克力等；全家便利商店「私品茶」與永豐餘生技聯名推出的3款熱銷熱飲「桂圓紅棗海燕窩」、「黑糖薑茶」、「濃仙草飲」同步限量回歸。

根據統計，台灣巧克力商機年達近百億，全家便利商店內部銷售數據發現，每年11月氣溫開始下降，巧克力的銷售業績反向一路上升。全家便利商店即日起至11月30日推出來自義、法、波蘭、西班牙、比利時、日本、台灣等10國的巧克力聯軍，活動期間可享指定商品任選第2件6折。

其中推薦全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection與台灣金牌巧克力TC巧舖聯名推出的「金牌黑巧克力」、「台灣花生巧克力」，從可可豆到內餡100%使用台灣在地食材，售價皆為99元；來自西班牙的「Trapa黑巧克力」以85%、95%2款高純度製成，售價皆為125元；法國知名松露巧克力品牌Mathez所推出的「法國松露造型可可製品」、「法國爆米花夾餡松露造型可可製品」為入口即融的松露造型巧克力，並加入爆米花夾餡口味，售價皆為45元。

全家便利商店「私品茶」去年與永豐餘生技推出「桂圓紅棗海燕窩」、「黑糖薑茶」、「濃仙草飲」等3款熱飲今年再度暖心回歸，更特別設計「私品茶」楓葉杯款。即日起推出「一暖好茶轉轉樂」活動，透過全家便利商店App或全家便利商店LINE官方帳號即可進入活動頁面，即抽即中，最大獎為抽中指定熱飲單杯1元優惠，每個帳號當天限玩2次，抽好康機會數量有限轉完為止。