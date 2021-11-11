快訊

兒把人打成重傷…父要到醫院探視 男大生母拒絕

尷尬！梅克爾會見丹麥女王 打招呼想「碰拳」遭拒絕

錢錢沒有不見只是變成家中好茶 天仁周年慶開心從雙11買到雙12

撰文 / 鄭嘉惠

有花旗參茶包，輕鬆做出零失敗花旗參蓮子銀耳露。 圖／天仁茗茶 提供
有花旗參茶包，輕鬆做出零失敗花旗參蓮子銀耳露。 圖／天仁茗茶 提供

經歷疫情大家辛苦了，全民防疫看到曙光，隨著疫情趨緩防疫管制逐步解封，各行各業紛紛祭出優惠，在歲末時分消費為辛苦一年的自己加油打氣。愛茶人期盼的天仁茗茶68周年慶優惠出爐，準備年節送禮或是闔家品賞，無論是必喝好茶「冬之茶」、暖暖身心「花旗參茶」、送禮大推「日月潭紅玉紅茶」，這波好康千萬別錯過！

天一冷，好想來一盅花旗參蓮子銀耳露喔！知道嗎，其實自己DIY經濟實惠又簡單。天仁茗茶與知名品牌「均記」聯手嚴選有認證的花旗參精製「花旗參茶」，直接飲用可以品嘗獨特苦甜與香氣，還可以變化料理，像是零失敗電鍋料理「花旗參蓮子銀耳露」，是養生良方。

以兩人份為例，準備新鮮白木耳160g或乾白木耳一朵、乾蓮子20g、紅棗5顆、枸杞5g、冰糖3大匙，花旗參茶包3包搭清水1,000 c.c.。

新鮮白木耳剪去蒂頭，沖洗後用手撕成適口的大小。如果使用乾燥的白木耳，先浸泡1小時，蓮子洗淨浸泡約30分鐘，紅棗、枸杞洗淨備用。

將處理好的白木耳和花旗參茶包放入電鍋，加蓋過白木耳的清水量，用外鍋2杯水蒸約30分鐘跳起。再把蓮子、紅棗、枸杞、冰糖加入鍋內，保持清水蓋過食材，外鍋再加2杯水蒸到跳起確認甜度後，這一碗女王級享受的花旗參蓮子銀耳露就完成囉！

「冬之茶」搭配福虎在望壺，旺出一年好運到。 圖／天仁茗茶 提供
「冬之茶」搭配福虎在望壺，旺出一年好運到。 圖／天仁茗茶 提供

愛茶人這時節必買的天仁「冬之茶」，無論是回甘耐泡與迷人的細緻茶韻都是當季品賞的主因。採摘立冬前後優質茶菁，經過專業師傅巧手精製，成就香氣清澈、滋味雋永而悠長的冬之茶。迎接2022虎虎生風新的一年即將到來，「冬之茶」包裝設計以台灣珍貴的保育類動物石虎傳遞福虎吉祥意象。一次買雙罐最優惠，搭配福虎在望(旺)壺，旺出一年好運到還能享組合優惠。

準備送禮那就挑選台灣最具盛名的日月潭紅茶，天仁「日月潭紅玉紅茶」象徵鴻運當頭喜氣臨門，選擇台灣野生茶樹和緬甸大葉種研發而成的台茶18號「紅玉紅茶」，葉形呈條索狀、茶湯清澈亮紅、滋味甘潤濃醇，飄散天然肉桂及薄荷香氣，香味足口感佳，是極富盛名的一款好茶。

日月潭紅玉紅茶，是一款高人氣好茶。 圖／天仁茗茶 提供
日月潭紅玉紅茶，是一款高人氣好茶。 圖／天仁茗茶 提供

天仁茗茶周年慶，開心從雙11買到雙12，滿2,000元送200元產品抵用券外，再送2022年限量「有茶的日子就是好日子」桌曆，裡頭還有1,739元以上的優惠券！即日起到12月12日趕緊到全台天仁茗茶、喫茶趣、CHAFFEE買好茶，擁抱滿額贈和眾多品項優惠活動，一杯好茶從手中暖到心裡，感受回甘芳美濃韻迴蕩。更多資訊請上https://www.tenren.com.tw/

相關新聞

Jil Sander光環失靈？UNIQLO最後聯名開賣排隊人潮不再

UNIQLO與傳奇設計師Jil Sander所合作的+J系列迎來最後一季，選在今日於全台6家實體門市與網路門市同步開賣。...

彩虹罐太欠收！臺虎「愛無標籤」啤酒回歸拉格本「味」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

王品麻辣鍋「6種和牛」吃到飽免千元！「嚮辣」年底開

隨著餐飲市場逐漸回溫，王品集團宣布，將於12月底推出全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，標榜千元以內就能品嚐6種美澳和牛。另外...

航迷注意！長榮最後一架波音747蒙皮鑰匙圈 今限量開賣

長榮航空最後一架波音747-400客機（機身編號B-16411），於2017年8月光榮退役。長榮航空說，經拆解後部分飛機...

用餐9折＋送Kitty提袋！嘉義第一間「藏壽司」登場

繼插旗彰化後，來自日本的「藏壽司」，將於11月23日首度進軍嘉義，進駐耐斯百貨，成為當地首間日系連鎖壽司店，試營運期間，...

PChome 24h購物大當機網友崩潰！業者：訂單逐步消化中

雙11前夕，許多消費者已經迫不及待將採購清單加入購物車，購物網站推出的限時優惠更是剁手族鎖定的目標，稍早卻傳出PChom...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。