錢錢沒有不見只是變成家中好茶 天仁周年慶開心從雙11買到雙12

有花旗參茶包，輕鬆做出零失敗花旗參蓮子銀耳露。 圖／天仁茗茶 提供

經歷疫情大家辛苦了，全民防疫看到曙光，隨著疫情趨緩防疫管制逐步解封，各行各業紛紛祭出優惠，在歲末時分消費為辛苦一年的自己加油打氣。愛茶人期盼的天仁茗茶68周年慶優惠出爐，準備年節送禮或是闔家品賞，無論是必喝好茶「冬之茶」、暖暖身心「花旗參茶」、送禮大推「日月潭紅玉紅茶」，這波好康千萬別錯過！

天一冷，好想來一盅花旗參蓮子銀耳露喔！知道嗎，其實自己DIY經濟實惠又簡單。天仁茗茶與知名品牌「均記」聯手嚴選有認證的花旗參精製「花旗參茶」，直接飲用可以品嘗獨特苦甜與香氣，還可以變化料理，像是零失敗電鍋料理「花旗參蓮子銀耳露」，是養生良方。

以兩人份為例，準備新鮮白木耳160g或乾白木耳一朵、乾蓮子20g、紅棗5顆、枸杞5g、冰糖3大匙，花旗參茶包3包搭清水1,000 c.c.。

新鮮白木耳剪去蒂頭，沖洗後用手撕成適口的大小。如果使用乾燥的白木耳，先浸泡1小時，蓮子洗淨浸泡約30分鐘，紅棗、枸杞洗淨備用。

將處理好的白木耳和花旗參茶包放入電鍋，加蓋過白木耳的清水量，用外鍋2杯水蒸約30分鐘跳起。再把蓮子、紅棗、枸杞、冰糖加入鍋內，保持清水蓋過食材，外鍋再加2杯水蒸到跳起確認甜度後，這一碗女王級享受的花旗參蓮子銀耳露就完成囉！

「冬之茶」搭配福虎在望壺，旺出一年好運到。 圖／天仁茗茶 提供

愛茶人這時節必買的天仁「冬之茶」，無論是回甘耐泡與迷人的細緻茶韻都是當季品賞的主因。採摘立冬前後優質茶菁，經過專業師傅巧手精製，成就香氣清澈、滋味雋永而悠長的冬之茶。迎接2022虎虎生風新的一年即將到來，「冬之茶」包裝設計以台灣珍貴的保育類動物石虎傳遞福虎吉祥意象。一次買雙罐最優惠，搭配福虎在望(旺)壺，旺出一年好運到還能享組合優惠。

準備送禮那就挑選台灣最具盛名的日月潭紅茶，天仁「日月潭紅玉紅茶」象徵鴻運當頭喜氣臨門，選擇台灣野生茶樹和緬甸大葉種研發而成的台茶18號「紅玉紅茶」，葉形呈條索狀、茶湯清澈亮紅、滋味甘潤濃醇，飄散天然肉桂及薄荷香氣，香味足口感佳，是極富盛名的一款好茶。

日月潭紅玉紅茶，是一款高人氣好茶。 圖／天仁茗茶 提供

天仁茗茶周年慶，開心從雙11買到雙12，滿2,000元送200元產品抵用券外，再送2022年限量「有茶的日子就是好日子」桌曆，裡頭還有1,739元以上的優惠券！即日起到12月12日趕緊到全台天仁茗茶、喫茶趣、CHAFFEE買好茶，擁抱滿額贈和眾多品項優惠活動，一杯好茶從手中暖到心裡，感受回甘芳美濃韻迴蕩。更多資訊請上https://www.tenren.com.tw/