薄酒萊新酒來了！ 橡木桶洋酒早鳥預購享近85折優惠

薄酒萊新酒來了！全球正式進入薄酒萊倒數，11月18日是全球今年的零時差開瓶日。橡木桶洋酒年年都帶來全新設計的薄酒萊之王——喬治杜柏夫（Georges Duboeuf）、布根地五大酒商之一的伯爵藍帶（Bouchard Aine & Fils）、樂花園（Leroy）；凡於11月18日前，到橡木桶洋酒全國推廣中心預購，即享近85折嚐鮮價優惠。購買薄酒萊新酒任兩瓶，就送限量限定的彩繪湯杯組（售價600元）。

根據採收報告，今年產區受氣候影響，即便造成收成減少，口感依然備受期待。橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「相較過去，2021年法國葡萄產量整體低迷。根據釋出的採收報告，因為氣候不穩定的因素，造成布根地葡萄收成量減少近50%，連帶使薄酒萊成為最少產量的一年。然而口感與香氣絲毫不受影響，仍然維持在正常水平之上。今年全球逐漸脫離疫情的陰影，相信2021薄酒萊能為生活帶來嶄新的希望。」

薄酒萊之王——喬治杜柏夫除了全新的彩繪酒標外，今年更帶來日本限定版的橘酒薄酒萊，有別於一般白葡萄的釀造法，橘酒採獨特的浸皮程序來釀造，使其多了一份單寧感，並帶來更多的蘋果、橘皮等水果風味，在搭餐上享有很大的自由度，從口味較重的海鮮像淡菜，到台菜的紅肉或醃漬料理等都非常適合。

袁德珮補充：「每年橡木桶洋酒都特別挑選高等級的Beaujolais-Village Nouveau村莊級新酒，一開放預購便容易銷售一空，喜歡細緻具有層次感的葡萄酒愛好者，趕快加入預購優惠行列。」

而在布根地長達250年歷史的伯爵藍帶，以最高規格的技藝與50年以上的老藤釀造，口感饗宴別於喬治杜柏夫，能品嚐出獨有的奢華感。橡木桶洋酒不惜成本，空運最鮮2021年滋味，以最優惠的價格，提供高規格的品質保證。

橡木桶洋酒長期提供15公里範圍的免費外送服務，不限金額品項只要消費即可。更多資料可瀏覽官網https://www.drinks.com.tw/、按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，或追蹤IG@lovewineparty

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康