超頂級倒數月曆！海洋拉娜、帕爾瑪之水滿足保養香氛迷
每到年底，各大保養、香氛品牌都會推出倒數月曆，不僅帶來歡愉的氣氛，也能一次搜羅品牌最經典的商品，而頂級奢華感十足的倒數月曆，適合預算足夠的人入手，頂級保養海洋拉娜La Mer，以及香氛Acqua di Parma帕爾瑪之水，分別推出頂級倒數月曆，一口氣滿足保養、香氛，讓生活充滿儀式感。
海洋拉娜／奇蹟修護星願倒數月曆
用最美的一面來迎接2022年吧，海洋拉娜的倒數月曆中，含有12件經典的商品，全都是熱賣產品，全臉都能照顧到，讓肌膚能開始轉變，綻放水潤光澤。
其中經典商品一口氣囊括乳霜15ml、舒芙乳霜15ml、水凝霜15ml，適合不同氣候使用，而冬天必備的修護唇霜9g直接送正貨，其他還有醒膚水30ml、濃縮精華露30ml、煥采醒膚面膜30ml、修護精華油5ml、煥顏彈力無痕精萃5ml、活膚水潤精萃5ml、濃萃修復眼霜5ml、緊緻精華頸霜15ml，價值30,328元，售價20,500元。
Acqua di Parma帕爾瑪之水／耶誕倒數月曆
頂級香氛Acqua di Parma帕爾瑪之水，日前剛在微風廣場開設台灣的第二間店，同步也將推出Acqua di Parma帕爾瑪之水耶誕倒數月曆，今年月曆的設計靈感，來自Acqua di Parma的經典禮物帽盒，同時有著與Emilio Pucci聯名的印花，充滿活力感。
倒數月曆共有25扇窗，每天打開一扇窗戶，能獲得驚喜小禮，內含Acqua di Parma帕爾瑪之水經典香氛產品，如阿瑪非無花果淡香水、高貴牡丹奢華護手霜、卡布里香橙身體乳和高貴木蘭髮香噴霧，還有格調系列的馥桂、沉香與白檀淡香精，12月24日則是Emilio Pucci per Acqua di Parma的耶誕星夜限定香氛蠟燭70g，12月25日則為經典的克羅尼亞香氛。
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