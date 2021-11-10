超頂級倒數月曆！海洋拉娜、帕爾瑪之水滿足保養香氛迷

每到年底，各大保養、香氛品牌都會推出倒數月曆，不僅帶來歡愉的氣氛，也能一次搜羅品牌最經典的商品，而頂級奢華感十足的倒數月曆，適合預算足夠的人入手，頂級保養海洋拉娜La Mer，以及香氛Acqua di Parma帕爾瑪之水，分別推出頂級倒數月曆，一口氣滿足保養、香氛，讓生活充滿儀式感。

海洋拉娜／奇蹟修護星願倒數月曆

用最美的一面來迎接2022年吧，海洋拉娜的倒數月曆中，含有12件經典的商品，全都是熱賣產品，全臉都能照顧到，讓肌膚能開始轉變，綻放水潤光澤。

其中經典商品一口氣囊括乳霜15ml、舒芙乳霜15ml、水凝霜15ml，適合不同氣候使用，而冬天必備的修護唇霜9g直接送正貨，其他還有醒膚水30ml、濃縮精華露30ml、煥采醒膚面膜30ml、修護精華油5ml、煥顏彈力無痕精萃5ml、活膚水潤精萃5ml、濃萃修復眼霜5ml、緊緻精華頸霜15ml，價值30,328元，售價20,500元。

Acqua di Parma帕爾瑪之水／耶誕倒數月曆

頂級香氛Acqua di Parma帕爾瑪之水，日前剛在微風廣場開設台灣的第二間店，同步也將推出Acqua di Parma帕爾瑪之水耶誕倒數月曆，今年月曆的設計靈感，來自Acqua di Parma的經典禮物帽盒，同時有著與Emilio Pucci聯名的印花，充滿活力感。