快訊

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

衣索比亞逮捕16名UN員工：羞辱聯合國的「種族清洗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超頂級倒數月曆！海洋拉娜、帕爾瑪之水滿足保養香氛迷

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Acqua di Parma帕爾瑪之水耶誕倒數月曆／18,000元。圖／Acqua di Parma帕爾瑪之水提供
Acqua di Parma帕爾瑪之水耶誕倒數月曆／18,000元。圖／Acqua di Parma帕爾瑪之水提供

每到年底，各大保養、香氛品牌都會推出倒數月曆，不僅帶來歡愉的氣氛，也能一次搜羅品牌最經典的商品，而頂級奢華感十足的倒數月曆，適合預算足夠的人入手，頂級保養海洋拉娜La Mer，以及香氛Acqua di Parma帕爾瑪之水，分別推出頂級倒數月曆，一口氣滿足保養、香氛，讓生活充滿儀式感。

海洋拉娜／奇蹟修護星願倒數月曆

用最美的一面來迎接2022年吧，海洋拉娜的倒數月曆中，含有12件經典的商品，全都是熱賣產品，全臉都能照顧到，讓肌膚能開始轉變，綻放水潤光澤。

其中經典商品一口氣囊括乳霜15ml、舒芙乳霜15ml、水凝霜15ml，適合不同氣候使用，而冬天必備的修護唇霜9g直接送正貨，其他還有醒膚水30ml、濃縮精華露30ml、煥采醒膚面膜30ml、修護精華油5ml、煥顏彈力無痕精萃5ml、活膚水潤精萃5ml、濃萃修復眼霜5ml、緊緻精華頸霜15ml，價值30,328元，售價20,500元。

Acqua di Parma帕爾瑪之水／耶誕倒數月曆

頂級香氛Acqua di Parma帕爾瑪之水，日前剛在微風廣場開設台灣的第二間店，同步也將推出Acqua di Parma帕爾瑪之水耶誕倒數月曆，今年月曆的設計靈感，來自Acqua di Parma的經典禮物帽盒，同時有著與Emilio Pucci聯名的印花，充滿活力感。

倒數月曆共有25扇窗，每天打開一扇窗戶，能獲得驚喜小禮，內含Acqua di Parma帕爾瑪之水經典香氛產品，如阿瑪非無花果淡香水、高貴牡丹奢華護手霜、卡布里香橙身體乳和高貴木蘭髮香噴霧，還有格調系列的馥桂、沉香與白檀淡香精，12月24日則是Emilio Pucci per Acqua di Parma的耶誕星夜限定香氛蠟燭70g，12月25日則為經典的克羅尼亞香氛。

海洋拉娜奇蹟修護星願倒數月曆／20,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜奇蹟修護星願倒數月曆／20,500元。圖／海洋拉娜提供

月曆 品牌

延伸閱讀

首度搶搭雙11熱潮！台鐵推限量月曆 兩款新車都在內

深受阿公阿嬤青睞時隔6年再印日曆 持發票可兌換

耶誕倒數！Nespresso倒數月曆展現「森林裡的時尚」

台南市明年消防月曆藏火神勇者故事 只限量1萬本

相關新聞

全家便利商店「國際巧克力大賞」推10國、50款限定新品

入冬首波冷空氣報到，降溫明顯有感，讓人特別想吃甜食、喝熱飲來暖心暖胃。全家便利商店即日起至11月30日推出「國際巧克力大...

老市場、石牆樹裡的精品酒店！香港西九龍生活很藝術

老舊的鐵門嘎拉拉的拉了下來，瞬間，突兀又美麗的彩繪滿版入眼；又或是拾級而上，才發現石階上拼接起了一幅美圖；新舊錯落的歷史...

薄酒萊新酒來了！ 橡木桶洋酒早鳥預購享近85折優惠

薄酒萊新酒來了！全球正式進入薄酒萊倒數，11月18日是全球今年的零時差開瓶日。橡木桶洋酒年年都帶來全新設計的薄酒萊之王—...

透析浪花語意 自然蔓延香氣

藉由熱愛自然與衝浪的主人喜好，以解構的方式拆解海洋元素，從公領域灰白色石材，引入室內的弧形轉角，隱喻水波的意象，構築年輕夫妻未來的理想新房。

超頂級倒數月曆！海洋拉娜、帕爾瑪之水滿足保養香氛迷

每到年底，各大保養、香氛品牌都會推出倒數月曆，不僅帶來歡愉的氣氛，也能一次搜羅品牌最經典的商品，而頂級奢華感十足的倒數月...

光影與異材質 共構輕奢時尚居家空間

作為屋主理想中的居家環境，設計者運用多種元素的結合，打造一處充滿精緻質感的居家環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。