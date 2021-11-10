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韓星最愛品牌1折起 藍鐘集團限時特賣11月17日開跑

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Manolo Blahnik。圖／藍鐘提供
Manolo Blahnik。圖／藍鐘提供

隨著年末將近，疫情趨緩，藍鐘集團睽違3年將再次舉辦酬賓特惠活動，旗下品牌包括MOSCHINO、Jimmy Choo、Paul Smith、MSGM、Blumarine等將集合於台北富邦國際會議中心舉辦限時特賣，多款服飾、包款、鞋款等全面1折起，除了提供豐富品項，也同樣會安排每日一物的特惠價，絕對是挖寶的好時機！

向來愛搞怪的MOSCHINO有經典的暢銷款泰迪熊服飾以及金屬Logo包，還有許多設計感十足的服裝。MSGM的糖果色背包、特殊剪裁洋裝等也是造型必備好物，而Paul Smith備受喜愛的小皮件系列像是彩色字母短夾也是必搶代表。此外，要應付年底派對婚宴就不能錯過夢幻鞋履品牌Jimmy Choo標誌性的Romy高跟鞋以及晚宴鞋款，偏愛融入藝術風格的人也有《慾望城市》凱莉愛牌Manolo Blahnik的鞋款可以選擇。韓星最愛的Blumarine，也提供多款洋裝和西裝外套等，而追求休閒風的也可參考LeSportsac、UGG的包款與鞋款。

這次藍鐘集團也特別推出抽獎活動回饋消費者，凡於特賣活動期間消費且註冊藍鐘酬賓活動會員即享抽獎資格，獎品多達10項，有機會贏得價格超過4萬元的MOSCHINO及Jimmy Choo包款。前300名入場消費的貴賓，還可獲得希臘自然植萃保養品牌KORRES 明星體驗組乙份及 $100折價券。

活動時間：11/17(三) ~11/18(四)11:00-20:00

11/19(五) 11:00-18:00

活動地點：台北富邦人壽大樓國際會議中心

活動地址：台北市敦化南路一段108號B2，AB廳

活動資訊：https://www.bluebellsale.com/

11月17日限定特惠-MOSCHINO金鏈Logo笑臉壓紋包，9,900元。圖／藍鐘提供
11月17日限定特惠-MOSCHINO金鏈Logo笑臉壓紋包，9,900元。圖／藍鐘提供
（普獎）KORRES希臘橄欖組合。圖／藍鐘提供
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韓星最愛的Blumarine。圖／藍鐘提供
韓星最愛的Blumarine。圖／藍鐘提供
（普獎）LeSportsac幾米聯名系列精選包款組合。圖／藍鐘提供
（普獎）LeSportsac幾米聯名系列精選包款組合。圖／藍鐘提供
11月17日限定特惠-MSGM迷你斜背包，2,000元。圖／藍鐘提供
11月17日限定特惠-MSGM迷你斜背包，2,000元。圖／藍鐘提供
11月19日限定特惠-UGG Zilo Knit休閒鞋，每雙1,000元。圖／藍鐘提供
11月19日限定特惠-UGG Zilo Knit休閒鞋，每雙1,000元。圖／藍鐘提供
Jimmy Choo
Jimmy Choo
（首獎）Jimmy Choo FAYE星星鉚釘牛皮腰包，48,800元。圖／藍鐘提供
（首獎）Jimmy Choo FAYE星星鉚釘牛皮腰包，48,800元。圖／藍鐘提供
藍鐘集團睽違3年將再次舉辦酬賓特惠活動。圖／藍鐘提供
藍鐘集團睽違3年將再次舉辦酬賓特惠活動。圖／藍鐘提供
11月19日限定特惠-MOSCHINO經典Logo信封手拿包，4,500元。圖／藍鐘提供
11月19日限定特惠-MOSCHINO經典Logo信封手拿包，4,500元。圖／藍鐘提供
（貳獎）MOSCHINO經典Logo巨型購物袋。圖／藍鐘提供
（貳獎）MOSCHINO經典Logo巨型購物袋。圖／藍鐘提供
Paul Smith。圖／藍鐘提供
Paul Smith。圖／藍鐘提供
11月18日限定特惠-Paul Smith彩色字母八卡短夾拉鍊短夾，2,500元。圖／藍鐘提供
11月18日限定特惠-Paul Smith彩色字母八卡短夾拉鍊短夾，2,500元。圖／藍鐘提供

品牌 希臘

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