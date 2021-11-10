聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓星最愛品牌1折起 藍鐘集團限時特賣11月17日開跑
隨著年末將近，疫情趨緩，藍鐘集團睽違3年將再次舉辦酬賓特惠活動，旗下品牌包括MOSCHINO、Jimmy Choo、Paul Smith、MSGM、Blumarine等將集合於台北富邦國際會議中心舉辦限時特賣，多款服飾、包款、鞋款等全面1折起，除了提供豐富品項，也同樣會安排每日一物的特惠價，絕對是挖寶的好時機！
向來愛搞怪的MOSCHINO有經典的暢銷款泰迪熊服飾以及金屬Logo包，還有許多設計感十足的服裝。MSGM的糖果色背包、特殊剪裁洋裝等也是造型必備好物，而Paul Smith備受喜愛的小皮件系列像是彩色字母短夾也是必搶代表。此外，要應付年底派對婚宴就不能錯過夢幻鞋履品牌Jimmy Choo標誌性的Romy高跟鞋以及晚宴鞋款，偏愛融入藝術風格的人也有《慾望城市》凱莉愛牌Manolo Blahnik的鞋款可以選擇。韓星最愛的Blumarine，也提供多款洋裝和西裝外套等，而追求休閒風的也可參考LeSportsac、UGG的包款與鞋款。
這次藍鐘集團也特別推出抽獎活動回饋消費者，凡於特賣活動期間消費且註冊藍鐘酬賓活動會員即享抽獎資格，獎品多達10項，有機會贏得價格超過4萬元的MOSCHINO及Jimmy Choo包款。前300名入場消費的貴賓，還可獲得希臘自然植萃保養品牌KORRES 明星體驗組乙份及 $100折價券。
活動時間：11/17(三) ~11/18(四)11:00-20:00
11/19(五) 11:00-18:00
活動地點：台北富邦人壽大樓國際會議中心
活動地址：台北市敦化南路一段108號B2，AB廳
活動資訊：https://www.bluebellsale.com/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言