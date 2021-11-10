國家級認證網美打卡點！「未來內容展」松菸園區正登場

周末玩樂哪裡去？文策院主辦的「創意內容大會TCCF」即將從今日於松山文創園區登場，其中「未來內容展」更以熱門的「元宇宙」為概念，結合特殊的AR、VR、沉浸式體驗帶來的展覽內容，以超乎想像的魔幻體驗，成為國家級認證的拍照打卡網美點。

由文策院主辦的創意內容大會TCCF，是為鼓勵影視交易內容、IP轉譯、多類型跨域的非一般傳統展會。內容概分為「內容交易市場」、「國際趨勢論壇」、「未來內容展」三大區塊，其中「未來內容展」開放一般民眾參觀，今年並以「未來宇宙遊戲所」為主題，聯手奧地利歷史悠久的「林茲電子藝術節」，以及「高雄電影節」等海內外「沉浸式內容」品牌合作。

「沉浸宇宙區（Avatar Galaxy）」中的Echoes of Silence，透過全穹頂形式影音體驗，在半球形帳篷內，讓人像是瞬間移動到了星際的遠方；林茲電子藝術節以「新數位下的真實（a new Digital Real）」為主題，三件視覺科技藝術分別聚焦在台北、動物保護，以及特殊的沉浸式體驗；高雄市電影館的VR Film Lab，則將《全能元神宮改造王》、《霧中》、《舊家》與《留給未來的殘影》四部電影，以VR方式帶人「穿越」進入電影場景，其中《霧中》更入選2021年威尼斯影展的VR單元特別選映，值得驕傲。

「魔幻森林區（Magic Forest）」中的「病玫瑰」，則將紙雕動畫中的人物，以VR眼鏡的方式再現眼前，「5G共舞樂」則屬於「放。後院」中的其中一項作品，結合AI、私人舞蹈app、3D全息投影技術，讓人和遠端的舞蹈老師異地、但同時共舞，新奇、好玩、好拍照。最後離場時的無限球（Infinity Balls），更以不同形狀、染上藍紅光暈，對比上開場的蟲洞，同樣成為超強網美點。