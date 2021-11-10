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肯德基「7塊炸雞桶」現省171！亞尼克、必勝客雙11開搶
一年一度的雙十一即將到來，「肯德基」限時推出「7塊炸雞桶＋2杯中可」現省171元的慶祝方案，讓民眾輕鬆享受炸雞滋味。另外「亞尼克」針對雙十一，也推出「指定生乳卷3條1,110」的免運優惠價。
針對雙十一活動，自11月11日至11月14日期間，肯德基推出「雙11炸雞桶餐」方案，7塊炸雞桶搭配2杯中杯可樂，原價470元，可享限定優惠價299元，現省171元。包括全台門市、官網預定、PK雙饗卡APP皆可適用（優惠代碼40318）。
已經搶先開跑的「必勝客」，則是至11月11日前，針對每日10:00、15:00、20:00推出線上活動，包括有紙包筆管麵11元（原價169元）、限定口味小比薩優惠價111元（原價360元）、巴斯克生日同樂套餐優惠價1,111元（原價1,388元）等優惠。另外官網也推出雙11優惠套餐，外帶2個大比薩（或外送1個大比薩、1個小比薩），搭配黃金和風鱈魚塊、1.25公升可樂，優惠價1,111元。
「亞尼克」本季以OREO餅乾為元素，推出新品「北海道黑酷曲」黑蛋糕，，以濃厚的OREO 風味搭配上北海道奶霜、特調卡士達，帶來香甜的乳香感，每個450元。配合雙十一檔期，即日起至11月11日期間，官網指定生乳捲口味任選3條，可享1,110元免運優惠價，包括有黑炫巧酥、原味、特黑巧克力、茶拿鐵布丁、濃莓輕起司等口味可供搭配。另外還有雙捲禮盒2盒1,111元、黑酷曲蛋糕3入89折、YTM任2條89折等優惠。
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