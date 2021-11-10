快訊

台積電真的來了！高雄楠梓屋主秒不賣、建案漲聲響起

衣索比亞逮捕16名UN員工：羞辱聯合國的「種族清洗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肯德基「7塊炸雞桶」現省171！亞尼克、必勝客雙11開搶

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肯德基針對雙十一活動，推出炸雞桶優惠方案。圖／截自肯德基官網
肯德基針對雙十一活動，推出炸雞桶優惠方案。圖／截自肯德基官網

一年一度的雙十一即將到來，「肯德基」限時推出「7塊炸雞桶＋2杯中可」現省171元的慶祝方案，讓民眾輕鬆享受炸雞滋味。另外「亞尼克」針對雙十一，也推出「指定生乳卷3條1,110」的免運優惠價。

針對雙十一活動，自11月11日至11月14日期間，肯德基推出「雙11炸雞桶餐」方案，7塊炸雞桶搭配2杯中杯可樂，原價470元，可享限定優惠價299元，現省171元。包括全台門市、官網預定、PK雙饗卡APP皆可適用（優惠代碼40318）。

已經搶先開跑的「必勝客」，則是至11月11日前，針對每日10:00、15:00、20:00推出線上活動，包括有紙包筆管麵11元（原價169元）、限定口味小比薩優惠價111元（原價360元）、巴斯克生日同樂套餐優惠價1,111元（原價1,388元）等優惠。另外官網也推出雙11優惠套餐，外帶2個大比薩（或外送1個大比薩、1個小比薩），搭配黃金和風鱈魚塊、1.25公升可樂，優惠價1,111元。

「亞尼克」本季以OREO餅乾為元素，推出新品「北海道黑酷曲」黑蛋糕，，以濃厚的OREO 風味搭配上北海道奶霜、特調卡士達，帶來香甜的乳香感，每個450元。配合雙十一檔期，即日起至11月11日期間，官網指定生乳捲口味任選3條，可享1,110元免運優惠價，包括有黑炫巧酥、原味、特黑巧克力、茶拿鐵布丁、濃莓輕起司等口味可供搭配。另外還有雙捲禮盒2盒1,111元、黑酷曲蛋糕3入89折、YTM任2條89折等優惠。

亞尼克官網限時享指定生乳卷任3條，可享1,110元免運優惠價。圖／亞尼克提供
亞尼克官網限時享指定生乳卷任3條，可享1,110元免運優惠價。圖／亞尼克提供
「必勝客」推出紙包筆管麵11元（原價169元）等不同優惠活動。圖／必勝客提供
「必勝客」推出紙包筆管麵11元（原價169元）等不同優惠活動。圖／必勝客提供

雙11 套餐 肯德基

延伸閱讀

金門首間「必勝客」開幕了　在地網友：真的等了好久

摩斯大薯&麥當勞雞塊買1送1、肯德基x必勝客下殺1折！6大「雙11速食優惠」限時快閃

上校雞塊、紙包筆管麵只要11元！肯德基X必勝客拚雙11

雙拼好驚喜？男打開外送餐盒傻眼 滿滿「吃剩的披薩」

相關新聞

全家便利商店「國際巧克力大賞」推10國、50款限定新品

入冬首波冷空氣報到，降溫明顯有感，讓人特別想吃甜食、喝熱飲來暖心暖胃。全家便利商店即日起至11月30日推出「國際巧克力大...

老市場、石牆樹裡的精品酒店！香港西九龍生活很藝術

老舊的鐵門嘎拉拉的拉了下來，瞬間，突兀又美麗的彩繪滿版入眼；又或是拾級而上，才發現石階上拼接起了一幅美圖；新舊錯落的歷史...

薄酒萊新酒來了！ 橡木桶洋酒早鳥預購享近85折優惠

薄酒萊新酒來了！全球正式進入薄酒萊倒數，11月18日是全球今年的零時差開瓶日。橡木桶洋酒年年都帶來全新設計的薄酒萊之王—...

透析浪花語意 自然蔓延香氣

藉由熱愛自然與衝浪的主人喜好，以解構的方式拆解海洋元素，從公領域灰白色石材，引入室內的弧形轉角，隱喻水波的意象，構築年輕夫妻未來的理想新房。

超頂級倒數月曆！海洋拉娜、帕爾瑪之水滿足保養香氛迷

每到年底，各大保養、香氛品牌都會推出倒數月曆，不僅帶來歡愉的氣氛，也能一次搜羅品牌最經典的商品，而頂級奢華感十足的倒數月...

光影與異材質 共構輕奢時尚居家空間

作為屋主理想中的居家環境，設計者運用多種元素的結合，打造一處充滿精緻質感的居家環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。