長頸鹿手表太可愛了！愛馬仕童趣工藝再一發

限量發行24只的白金鑲鑽Arceau The Three Graces工藝腕表,以細緻的木片細工鑲嵌及砂金石微繪工藝,重新詮釋了英國藝術家Alice Shirley於2020年設計的同名絲巾主題。與愛馬仕合作多年的畫家Alice Shirley擅長以自然環境為靈感來創作,透過她敏銳的觀察力與天馬行空的想像力,畫出各式生物與花草叢林表達自己對環境的想法,也希望喚起人們對自然生態的關懷。

愛馬仕的方巾有眾多Alice Shirley的創作,同時她的許多作品也授權作為愛馬仕工藝錶表盤的圖案,例如讓人會心一笑也深受喜愛的Slim d'Hermès Grrrrr !、Arceau Awooooo、Arceau Pocket Aaaaargh!...等。Alice Shirley的作品不僅深受愛馬仕與品牌眾多顧客的喜愛,其作品背後的意涵也與品牌的想法完全契合,都希望能為我們生活的地球與各物種做一些努力。這款絲巾圖案最初的靈感來自她在南非之旅,途中發現3頭被金合歡樹遮蔽的長頸鹿。

為了將長頸鹿的輪廓、長脖子和斑紋毛皮轉換成表盤大小的尺寸,木片鑲嵌藝術家先按比例臨摹縮小圖案設計,然後嚴選美國胡桃木與楓木、歐洲梧桐樹和鬱金香樹等天然的深色與淺色木材、染色或漂白的木料並裁切成片,最後像拼圖一樣組成圖案。