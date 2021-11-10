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長頸鹿手表太可愛了！愛馬仕童趣工藝再一發

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Arceau The Three Graces 38毫米木片鑲嵌工藝自動腕表，234萬4,100元，限量編號24只。圖／愛馬仕提供
Arceau The Three Graces 38毫米木片鑲嵌工藝自動腕表，234萬4,100元，限量編號24只。圖／愛馬仕提供

限量發行24只的白金鑲鑽Arceau The Three Graces工藝腕表，以細緻的木片細工鑲嵌及砂金石微繪工藝，重新詮釋了英國藝術家Alice Shirley於2020年設計的同名絲巾主題。與愛馬仕合作多年的畫家Alice Shirley擅長以自然環境為靈感來創作，透過她敏銳的觀察力與天馬行空的想像力，畫出各式生物與花草叢林表達自己對環境的想法，也希望喚起人們對自然生態的關懷。

愛馬仕的方巾有眾多Alice Shirley的創作，同時她的許多作品也授權作為愛馬仕工藝錶表盤的圖案，例如讓人會心一笑也深受喜愛的Slim d'Hermès Grrrrr !、Arceau Awooooo、Arceau Pocket Aaaaargh!...等。Alice Shirley的作品不僅深受愛馬仕與品牌眾多顧客的喜愛，其作品背後的意涵也與品牌的想法完全契合，都希望能為我們生活的地球與各物種做一些努力。這款絲巾圖案最初的靈感來自她在南非之旅，途中發現3頭被金合歡樹遮蔽的長頸鹿。

為了將長頸鹿的輪廓、長脖子和斑紋毛皮轉換成表盤大小的尺寸，木片鑲嵌藝術家先按比例臨摹縮小圖案設計，然後嚴選美國胡桃木與楓木、歐洲梧桐樹和鬱金香樹等天然的深色與淺色木材、染色或漂白的木料並裁切成片，最後像拼圖一樣組成圖案。

除了由195片細木組成的圖案，如同夜間星空砂金石表盤也必須經過耐心與巧手的處理：畫家先勾勒出圖案的輪廓，接著放入窯中烘乾固色，之後以筆刷上色完成背景與花草， 一層覆上一層構築出立體深度，層與層之間放入窯中加熱乾燥。，全部得花費約80小時方能完成一個表盤，也因此每一枚腕表都是獨一無二。Arceau The Three Graces腕表搭載愛馬仕自製H1912自動上鍊機械機芯，表殼鑲嵌鑽石，最後襯上藍寶石藍色短吻鱷魚皮表帶。

Arceau The Three Graces 38毫米木片鑲嵌工藝自動腕表，234萬4,100元，限量編號24只。圖／愛馬仕提供
Arceau The Three Graces 38毫米木片鑲嵌工藝自動腕表，234萬4,100元，限量編號24只。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 腕表

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