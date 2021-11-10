OPEN POINT點數當現金超好用！明年會員集點更好集

7-ELEVEN經營、在地最大的OPEN POINT會員服務平台呼應低接觸消費趨勢，並持續提升OPEN POINT點數在消費市場使用深度與廣度，可跨通路使用、無接觸式消費折抵、兌換商品，自疫情最嚴峻的5月起點數使用人次、使用量逐月成長，年度累計點數流通量突破近7億點、創歷史新高。年底前尚有1,000萬杯咖啡價值的OPEN POINT點數尚未使用，鼓勵近1,400萬會員可以利用「點數跨16大通路當現金花」、「跨50大品牌百大商品超值換」、「餘額點數App愛心捐」等3大活動活用點數，並公布2022年會員快速累點攻略，提升會員基本點數回饋率最高達0.5%，讓點數更好集。

為了讓OPEN POINT點數更好集、更好用，7-ELEVEN宣布2022年1月1日起OPEN POINT會員持已綁定會員帳號的集團3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）到7-ELEVEN消費點數回饋率提升至0.5%、較今年提升0.17%，未來也將不定期跨通路合作、每日輪番推出OPEN POINT超級會員日，例如每周二康是美結帳點數6倍送、每周六速邁樂加油中心消費點數最高20倍送等，方便會員計畫性消費、翻倍賺點數。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT今年積極推動會員優享策略，以「指定日加贈點」、「點數換優惠」、「會員獨享價」3大主軸帶動會員貢獻度逾50%，點數兌換跨50大品牌、上千款商品與服務，已成功吸引超過600萬人次使用，名列OPEN POINT App前三大熱門服務之一，更帶動會員活躍度倍數成長，平均每2位國人就有1人是OPEN POINT會員；尤其今年OPEN POINT熟客生態圈會員制擴大至16大生活消費通路，藉由集團3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）或會員帳戶綁定就能一次完成支付、累點、折抵3大流程，提供更順暢的購物體驗、帶動會員的使用率。

滿足年底兌換高峰，即日起至12月31日OPEN POINT App「跨50大品牌百大商品超值換」活動，以免費兌換、加價購、點數互換等3大方向規畫，兌換品項每周更新，像是免費兌換星巴克咖啡、7-ELEVEN聯名鮮食，跨通路兌換康是美、統一時代百貨、博客來等品牌購物金；點數互換與LINE POINT、PChome P幣、貝殼幣、長榮航空或ANA里里程、高鐵TGO等合作；服務兌換如BEING FIT健身時數、GoShare/WeMo Scooter/iRent騎乘金、俥庫iParking提車時數等多元業態合作，提供會員更多點數使用選擇。