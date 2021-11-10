快訊

2021氣候峰會進行中 體育活動也能拯救全球暖化？

OPEN POINT點數當現金超好用！明年會員集點更好集

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN OPEN POINT會員服務平台自疫情最嚴峻的5月起點數使用人次、使用量逐月成長，年度累計點數流通量突破近7億點、創歷史新高。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT會員服務平台自疫情最嚴峻的5月起點數使用人次、使用量逐月成長，年度累計點數流通量突破近7億點、創歷史新高。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN經營、在地最大的OPEN POINT會員服務平台呼應低接觸消費趨勢，並持續提升OPEN POINT點數在消費市場使用深度與廣度，可跨通路使用、無接觸式消費折抵、兌換商品，自疫情最嚴峻的5月起點數使用人次、使用量逐月成長，年度累計點數流通量突破近7億點、創歷史新高。年底前尚有1,000萬杯咖啡價值的OPEN POINT點數尚未使用，鼓勵近1,400萬會員可以利用「點數跨16大通路當現金花」、「跨50大品牌百大商品超值換」、「餘額點數App愛心捐」等3大活動活用點數，並公布2022年會員快速累點攻略，提升會員基本點數回饋率最高達0.5%，讓點數更好集。

為了讓OPEN POINT點數更好集、更好用，7-ELEVEN宣布2022年1月1日起OPEN POINT會員持已綁定會員帳號的集團3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）到7-ELEVEN消費點數回饋率提升至0.5%、較今年提升0.17%，未來也將不定期跨通路合作、每日輪番推出OPEN POINT超級會員日，例如每周二康是美結帳點數6倍送、每周六速邁樂加油中心消費點數最高20倍送等，方便會員計畫性消費、翻倍賺點數。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT今年積極推動會員優享策略，以「指定日加贈點」、「點數換優惠」、「會員獨享價」3大主軸帶動會員貢獻度逾50%，點數兌換跨50大品牌、上千款商品與服務，已成功吸引超過600萬人次使用，名列OPEN POINT App前三大熱門服務之一，更帶動會員活躍度倍數成長，平均每2位國人就有1人是OPEN POINT會員；尤其今年OPEN POINT熟客生態圈會員制擴大至16大生活消費通路，藉由集團3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）或會員帳戶綁定就能一次完成支付、累點、折抵3大流程，提供更順暢的購物體驗、帶動會員的使用率。

滿足年底兌換高峰，即日起至12月31日OPEN POINT App「跨50大品牌百大商品超值換」活動，以免費兌換、加價購、點數互換等3大方向規畫，兌換品項每周更新，像是免費兌換星巴克咖啡、7-ELEVEN聯名鮮食，跨通路兌換康是美、統一時代百貨、博客來等品牌購物金；點數互換與LINE POINT、PChome P幣、貝殼幣、長榮航空或ANA里里程、高鐵TGO等合作；服務兌換如BEING FIT健身時數、GoShare/WeMo Scooter/iRent騎乘金、俥庫iParking提車時數等多元業態合作，提供會員更多點數使用選擇。

OPEN POINT App雙重愛心捐點服務不受疫情影響逆勢成長200%，今年累積募集上千萬點愛心點數，可見消費者越來越習慣參與數位公益行動。即日起至12月31日OPEN POINT App與7-ELEVEN把愛找回來合作推出多元愛心捐點活動，整合OPEN POINT與小7集點卡雙公益捐點，邀請會員24小時都可以線上隨手捐點數，幫助11大公益團體就近到7-ELEVEN兌換各種民生物資、滿足服務的弱勢家庭日常所需。

即日起至12月31日OPEN POINT App「跨50大品牌百大商品超值換」活動，以免費兌換、加價購、點數互換等3大方向規畫，兌換品項每周更新。圖／7-ELEVEN提供
即日起至12月31日OPEN POINT App「跨50大品牌百大商品超值換」活動，以免費兌換、加價購、點數互換等3大方向規畫，兌換品項每周更新。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App雙重愛心捐點服務不受疫情影響逆勢成長200%，今年累積募集上千萬點愛心點數。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App雙重愛心捐點服務不受疫情影響逆勢成長200%，今年累積募集上千萬點愛心點數。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT公布2022年會員快速累點攻略，提升會員基本點數回饋率，讓點數更好集。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT公布2022年會員快速累點攻略，提升會員基本點數回饋率，讓點數更好集。圖／7-ELEVEN提供
今年底前尚有1,000萬杯咖啡價值的OPEN POINT點數尚未使用，鼓勵近1,400萬會員可利用「點數跨16大通路當現金花」、「跨50大品牌百大商品超值換」、「餘額點數App愛心捐」3大活動活用點數。圖／7-ELEVEN提供
今年底前尚有1,000萬杯咖啡價值的OPEN POINT點數尚未使用，鼓勵近1,400萬會員可利用「點數跨16大通路當現金花」、「跨50大品牌百大商品超值換」、「餘額點數App愛心捐」3大活動活用點數。圖／7-ELEVEN提供

愛心 品牌 疫情

延伸閱讀

統一集團推「雙11一起+1」活動！黃金、摺疊手機全都有

「屈臣氏vs康是美」誰便宜？內行曝省錢攻略：超划算

中衛製造SOU・SOU設計師款口罩來了 10月25日雙平台開賣

大同再度與愛金卡聯名 推大同寶寶icash 2.0

相關新聞

溫暖大地 帶來寧靜溫暖的情境與氛圍

Berluti Marbeuf系列著眼於平衡、卓越以及奢華感，新系列中的Club Chair扶手椅呈現出新穎且敞亮的設計，線條筆直而柔美，秉承同樣的一體成形原則，選用一整張Venezia皮革悉心打造，上面僅留簡潔的縫線作裝飾。

肯德基「7塊炸雞桶」現省171！亞尼克、必勝客雙11開搶

一年一度的雙十一即將到來，「肯德基」限時推出「7塊炸雞桶＋2杯中可」現省171元的慶祝方案，讓民眾輕鬆享受炸雞滋味。另外...

長頸鹿手表太可愛了！愛馬仕童趣工藝再一發

限量發行24只的白金鑲鑽Arceau The Three Graces工藝腕表，以細緻的木片細工鑲嵌及砂金石微繪工藝，重...

OPEN POINT點數當現金超好用！明年會員集點更好集

7-ELEVEN經營、在地最大的OPEN POINT會員服務平台呼應低接觸消費趨勢，並持續提升OPEN POINT點數在...

沒有最可愛只有更可愛！Snoopy加持腕表一上市就熱銷

風靡大小孩超過半個世紀的史奴比（Snoppy）成為了SWATCH最新款聯名腕表的主角，包括了Snoppy和露西、查理布朗...

藏壽司嘉義首店16日試營運 連兩周打九折

看準中南部餐飲商機，藏壽司（2754）宣布嘉義首店將於11月23日正式插旗耐斯百貨，並於11月16日搶先試營運，而藏壽司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。