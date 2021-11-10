沒有最可愛只有更可愛！Snoopy加持腕表一上市就熱銷

風靡大小孩超過半個世紀的史奴比（Snoppy）成為了SWATCH最新款聯名腕表的主角，包括了Snoppy和露西、查理布朗等角色，輪翻出現在6款手表上。呈現萌翻天的造型、鮮明的個性與逗趣的內容組合出生動的畫面，讓粉絲們愛不釋手，因此上市後就熱銷。

生動的畫面並搭配簡單的對白，讓漫畫很容易打破年紀、地域與文化的限制，成為不同世代間的共同回憶。史奴比就擁有上述特質，以小學生為主角描繪的童年生活，傳達幽默風趣的處世哲理，長達50年的連載打造出鮮明的角色人物深植人心，發行至今70年、超過3.5億讀者並翻譯成21種語言且人氣不減。SWATCH繼米奇聯名表之後，與Snoopy合作，結合瑞士文化的特色，打造了一共6款跨界表款。除了主角Snoopy之外，包括了他的好友糊塗塌客、為人熟知的露西、查理布朗，都是聯名表的主題之一。