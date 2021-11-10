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沒有最可愛只有更可愛！Snoopy加持腕表一上市就熱銷

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH X PEANUTS系列經典漫畫表款3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列經典漫畫表款3,150元。圖／SWATCH提供

風靡大小孩超過半個世紀的史奴比（Snoppy）成為了SWATCH最新款聯名腕表的主角，包括了Snoppy和露西、查理布朗等角色，輪翻出現在6款手表上。呈現萌翻天的造型、鮮明的個性與逗趣的內容組合出生動的畫面，讓粉絲們愛不釋手，因此上市後就熱銷。

生動的畫面並搭配簡單的對白，讓漫畫很容易打破年紀、地域與文化的限制，成為不同世代間的共同回憶。史奴比就擁有上述特質，以小學生為主角描繪的童年生活，傳達幽默風趣的處世哲理，長達50年的連載打造出鮮明的角色人物深植人心，發行至今70年、超過3.5億讀者並翻譯成21種語言且人氣不減。SWATCH繼米奇聯名表之後，與Snoopy合作，結合瑞士文化的特色，打造了一共6款跨界表款。除了主角Snoopy之外，包括了他的好友糊塗塌客、為人熟知的露西、查理布朗，都是聯名表的主題之一。

像是系列裡的「大英雄GRANDE BRACCHETTO 」表款，就在屋子插上瑞士國旗，展現SWATCH的DNA。而「經典漫畫SMAK！」腕表，從表盤到表帶以復古的色彩及經典漫畫格式，將Snoopy與好友們納入其中，向這部經典作品致敬。全系列皆以生物源材料表殼，搭配矽膠表帶製成，還同步推出能一次完整收納6款腕表的附贈專屬收藏框，以及同色系特殊設計表盒，喚醒消費者的童心。而值得一提的是，SWATCH還推出了特製的大型腕表掛飾，即使要價破萬餘元，但一開賣後就被秒殺，足見Snoppy的高人氣。

風靡大小孩超過半個世紀的Snoppy成為了SWATCH最新款聯名腕表的主角。圖／SWATCH提供
風靡大小孩超過半個世紀的Snoppy成為了SWATCH最新款聯名腕表的主角。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列樂翻天表款3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列樂翻天表款3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列全員報到表款3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列全員報到表款3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列大英雄表款2,700元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列大英雄表款2,700元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列表款有同色系特殊設計表盒，喚醒消費者的童心。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列表款有同色系特殊設計表盒，喚醒消費者的童心。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列盪鞦韆的露西表款2,700元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列盪鞦韆的露西表款2,700元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列揮棒吧查理布朗表款3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X PEANUTS系列揮棒吧查理布朗表款3,150元。圖／SWATCH提供

腕表 瑞士 國旗

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