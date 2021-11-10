姓名同音「真、珠」現享85折！真珠台菜插旗永和

饗賓餐旅旗下的「真珠台灣家味」，繼於2020年7月於京站百貨開設首間門市後，再度進駐永和比漾廣場，開設全台第2間、新北第1間門市，並推出「姓名有『真、珠』同音者，全桌餐費85折」的限時優惠。另外集團旗下的「饗泰多」也同步進駐比漾廣場，可享打卡送料理、滿額送餐券等開幕優惠。

「真珠」主打以台灣阿嬤家常味為主的台灣料理，包括有五花魷魚小炒、蛋黃中卷、紅燒滷肉、蜜棗燒排骨等菜色。新開幕的真珠永和店，佔地76坪，共計98席座位，並推出季節限定的「老菜脯蛤蜊雞湯」、「黑麻油燒酒蝦」、「黑糖三杯雞」等應景菜色。

為慶祝新店開幕，11月21日前，用餐者姓名任一字與「真」、「珠」同音，可享全桌餐費85折；12月31日前參與打卡活動，可加贈紅茶或烏梅汁；即日起與真珠永和店、開飯永和店、饗泰多永和店、小福利中和店等門市內用或外帶消費，即送「梅干紅燒肉丸」或「香酥紅糟肉」抵用券，送完為止。