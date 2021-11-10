雙11商機 麗寶樂園渡假區今晚7點開賣 住宿一元起競標

雙11明天登場，各業者推出低價優惠，麗寶樂園渡假區線上旅展除了下殺3.6折，11月10日、11月17日晚上7點，還將展開臉書直播的一元起標活動，原價6999元麗寶福容大飯店住宿、3999元賽車主題旅店住宿套裝行程，喊價下標，挑戰最低優惠；還有「雙人樂園加摩天輪1111元」套票，下殺4.4折，可使用到2022年1月28日。

麗寶樂園渡假區推出雙11限定商品，「雙人樂園加摩天輪套票」從11月11日中午12點起限時開賣24小時，只要1111元(原價2500元)。

麗寶住宿挑戰最低價，入住麗寶福容大飯店的「雙人麗寶假期住房專案」，原價6999元，包含麗寶福容大飯店和洋雙人房一泊一食、饗樂券4張、禮券800元，享受14坪大空間與兩大床房型，為親子住宿首選，專案內包含的饗樂券於渡假區樂園、賽車場、密室逃脫、摩天輪、飯店餐飲皆可適用，吃喝玩樂自由選，11月10日晚上7點將在麗寶福容大飯店臉書粉絲頁展開一元起標活動。

同樣為一元起標的住房專案，還有「雙人賽車駕期住房專案」，原價3999元，包含賽車主題旅店雙人超能客房一泊一食加飄移卡丁車券2張加VR體驗券2張，入住充滿賽車運動元素的特色風格旅店，還可體驗飄移卡丁車甩尾快感，與體驗身歷其境的VR遊戲，帶給入住旅客獨一無二的旅程體驗，競標活動將在11月17日晚上7點開始。