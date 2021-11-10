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不只銀髮族需要！全球白染需求增加 你找對方法了嗎？
白髮不再是老年人的專利！全球染髮需求持續攀升，其中台灣的「白染產品」市場自二Ｏ一九年起成長將近八成，而購買的年齡層也有年輕化的趨勢，自四十五歲降至三十五歲，代表許多年輕人正面臨著少年白的困擾，眾多主打「植物染」的染髮商品層出不窮，消費者真能夠清楚辨識嗎？
具有生醫科技背景的「自然淨」，多年的髮品研發經驗，打造出不少天然有機的養護產品，將日本熱銷多年的染護技術移植台灣，以最高等級的散沫花（俗稱指甲花）及木蘭花，縮短上色時間，使髮色在染後四十八小時髮色更加飽和，散沫花不僅是天然的髮色保養品，在深層清潔頭皮及保護受損髮絲上有極佳的效果，另添加水分解膠原蛋白及印度苦楝樹，強健毛髮的生長環境，讓秀髮維持柔韌光澤的健康狀態，也因成分單純，使用時會散發溫和草本味，從裡到外都安心。
自然淨的「天然草本護髮增色粉」不含PPD及四大重金屬，且通過SGS認證、歐盟最權威ECOCERT和美國最權威USDA有機認證等多項國際肯定，可安心接觸皮膚。推出100%全天然草本適合局部染髮的「肉桂褐」及大面積蓋白髮的「咖啡棕」兩款，歡迎上嘖嘖網站預訂。
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