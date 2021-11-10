行動劇院輕鬆拎著走！十大人氣可攜式投影機 露營、在家都好用

隨時隨地都能用大螢幕看電影！

天氣漸漸轉涼，秋天正是露營的好時機，跟親朋好友一起野炊、聊天的時候，如果能配上一部美好的電影就再好不過了。然而用手機、電腦看電影不太過癮，這時就會希望可以有個大螢幕放映電影。

為了滿足「隨時隨地用大螢幕看電影」的需求，許多廠商推出可攜式投影機，體積輕巧、不佔空間，不管是露營或是在家使用都非常方便，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議的可攜式投影機有哪些吧！

【DailyView網路溫度計小教室】

在挑選可攜式投影機時，分成「投影距離」與「亮度」兩大重點。如果家中空間有限，通常要選擇短焦的型號；在亮度部分投影機會以「流明」為單位，流明數值越大，畫面會越明亮清楚。了解自己的需求、事先量好投影距離，就能找到最適合自己的投影機。

image source：萬播智慧投影 WanboTaiwan

NO. 10 XGIMI 極米

XGIMI 極米推出多款可攜式投影機，網友尤其常常提及獲得21項國際大獎的「MoGo Pro」，外型時尚簡約，重量只有900公克，內建Android TV娛樂系統，不僅可以直接連上YouTube看電影，還能用大螢幕玩內建遊戲，兼容Switch、PlayStation，具備300ANSI流明功率，支援1080p FULL HD投影、4K影片格式投影播放，網友實測表示「軟體淺顯易懂，音質非常好」、「畫面很清晰，聲音也不錯」。

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image source: momo 購物網

NO. 9 小米

以高CP值家電產品聞名的小米，2021年推出新品「小米智慧投影機2」，不少忠實粉絲迫不及待入手開箱。這款投影機搭載Android TV作業系統、Google助理，可以直接聲控操作，非常方便，1080p解析度及自動對焦功能讓畫面更清晰，亮度500ANSI流明，支援120吋投放、1.2:1投射比，小房間內就能投射出大畫面，重量只有1.3公斤，網友讚「很好用，去年已在天貓買了」，有網友認為最大優點就是能與其他小米家電連動，使用體驗佳。

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image source: 小米官網

NO. 8 ROLY 樂麗

台灣自有投影機品牌ROLY 樂麗，先前以「M1多功能行動LED微型投影機」獲得好評，解析度1280x720（支援1080p），亮度200ANSI流明，重量1.3公斤，網友表示「手感不錯，可以單手拿」；2021年ROLY 樂麗再推新款「M2+多功能行動LED微型投影機」，亮度升級成300ANSI流明，解析度也升級1920x1080（支援4k），機型更輕巧，只有1公斤，最大特色就是內建Netflix官方授權4K，在嘖嘖平台上集資金額高達375萬元，網友討論熱烈。

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image source: 嘖嘖

NO. 7 ViewSonic 優派

以顯示器聞名的ViewSonic 優派，在可攜式投影機方面也有亮眼表現，其中以「M2e 智慧微型LED投影機」討論最為火熱，它搭載1080p Full HD解析度，達到1,000 LED流明亮度，內建Harman Kardon聲籟技術雙喇叭，同時滿足視覺與聽覺感官。「M2e」只要一條連接線就能把Switch的畫面輸入到投影機，因此吸引了許多遊戲控，紛紛表示「可以直接連Switch讓人心動」、「真的超省空間的啦」。

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image source: ViewSonic

NO. 6 Epson 愛普生

老字號品牌Epson 愛普生有推出多款迷你雷射投影機，特別是「EF-12」主打「全球最小的3LCD智慧雷射投影機」，機身為仿皮革材質鑲上玫瑰金邊，給人高質感的第一印象，擁有1,000流明的彩色亮度、1080p Full HD解析度，再搭配YAMAHA 2.0聲道藍牙喇叭，有3D環繞音效的效果，網友誇讚「很像在看真的電視，看電影的時候特別有感覺」、「室內開燈也能看得清楚，入手後覺得很值得」。

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image source: Epson

NO. 5 BenQ

BenQ 2021年推出新品「GV30」，不同於常見投影機為長方形，GV30外型為水滴造型，令人印象深刻，還獲得2021日本GOOD DESIGN AWARD優良設計獎，最大亮點就是「世界第一款搭載2.1聲道、16W的LED行動微型投影機」，亮度300 ANSI流明、解析度720p，聲音方面高音、低音都能清晰表現，網友實測表示「真的有模擬電影院的效果」、「看動作片的時候特別震撼」。

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image source: BenQ

NO. 4 ASUS 華碩

2021年ASUS 華碩推出最新行動投影機「ZenBeam Latte L1」，如同它的名字「拿鐵」，外觀看起來就像編織布料的咖啡杯一樣，獲得2021年CES創新獎、紅點設計獎等獎項，激起網友的少女心表示「好可愛！」具備300 LED流明輸出和720p原生解析度，搭載Harman Kardon立體聲喇叭，看電影、玩遊戲都能身歷其境，網友表示，平常若沒有要投影，當顆藍芽音響也十分滿足。

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image source: ASUS

NO. 3 OVO

OVO的可攜式投影機以「U5」與「K2」的熱議程度最高，「U5」是主打「掌上型投影機」，重量才722公克，加上內建電池續航2.5小時，走到哪、看到哪，不怕突然沒電，亮度達1,200 LED流明、720p畫質，連藝人柯以柔都開團購，吸引粉絲踴躍討論；「K2」最大投影可到200吋，在小房間內也能有電影院的效果，具備3,000 LED流明、1080p畫質，藝人徐瑋吟（鮪魚）稱讚「瞬間家裡擁有高畫質的百吋無框電視啦！」

NO. 2 Formovie 峰米

Formovie 峰米2020年11月在flyingV開始「峰米Dice真無線智慧投影機」集資計劃，不到3個月就集資超過7,000萬元，號召力驚人。這款投影機主打亮度700 ANSI流明，整合投影機、Android TV、Dolby音響，內建超過4,000個APP供用戶下載，還內建大容量電池，可續航3小時，追劇、打遊戲、派對放音樂都相當方便，網友認為「這台CP值超高」，連木曜4超玩也推薦「洗澡也能順便追劇了！」

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image source: 峰米Formovie

NO. 1 Wanbo 萬播

Wanbo 萬播的「T2RMax攜帶式微型投影機」訴求為「CP值最高的微型可支援4K投影機」，重量僅900公克，支援PS5、Switch、平板、筆電、手機等各式裝置連接，側投影像也不是問題，對於小坪數房間非常友善，也能滿足各種懶人姿勢，賴在床上看電影是最愜意不過的事。這款投影機在放上嘖嘖募資平台之前就先轟動社群，網友熱烈留言詢問規格、投影效果等，引起討論聲量，短短2個月內集資突破4,000萬元。

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image source: 萬播智慧投影 WanboTaiwan





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月04日至2021年11月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『可攜式投影機』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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