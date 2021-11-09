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Hello Kitty變身Q版素還真 大同霹靂萌電鍋限量開賣
當超萌Hello Kitty遇上布袋戲經典角色素還真會迸出什麼火花？大同公司今宣布三強跨界聯盟，攜手霹靂布袋戲、三麗鷗共同打造時尚Q萌廚房家電「大同霹靂萌電鍋」，將於11月10日於全台大同3C直營門市、e同購與全國電子同步限量開賣，售價4,990元，全台限量3,500台，售完為止，預計將再掀起一波搶購收藏潮！
大同公司總經理何春盛表示，大同電鍋自1960年問世以來已歷61個年頭，不僅有著台灣廚房電氣化推手的重要地位，更是眾多台灣人共同的記憶。大同電鍋與Hello Kitty至今已是第6度合作，這次再加上霹靂國際加持，肯定再創高話題搶購熱潮。
大同霹靂萌電鍋主體走純白色調，Hello Kitty素還真與大耳狗喜拿葉小釵以主人翁之姿分據鍋體左右，身旁各自配有經典武器蓮花拂塵及坎離雙器；鍋體上所有圖樣透過圓弧線條勾勒出Q萌感，圖樣簡約素雅，僅以白色及淡藍色帶出角色仙風道骨的特色。
大同霹靂萌電鍋鍋身則採304不鏽鋼材質，左右提把皆設有飯匙插槽使用更便利；控版設計上，圓弧造型線條更柔和不死板，單鍵開關搭配保溫開關也更加貼近大眾使用習慣，使用更加順手；寬直徑鍋蓋頭亦有別於傳統電鍋，鍋蓋頭接觸金屬面增加防燙邊框，亮面LOGO設計更添增設計質感。
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