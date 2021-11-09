量販雙11第2波！愛買線上購全店8.9折 家樂福家電加碼送
民眾雙11採買不手軟，愛買量販再推新一波優惠讓大家一次將民生用品、大小家電買好買滿。愛買線上購物蝦皮商城平台今年以神券「天天領、折上折」為主打亮點，平台與品牌間強強聯手奏效，11月以來業績已較去年同期翻倍成長，「3C家電」的品類業績成長幅度最高，暴增3倍。愛買線上購物樂天市場平台即日起至11月11日搶愛買限量品牌折價券購買iPhone 13系列商品，下單刷樂天信用卡並搭配分期回饋，享最高8.5折優惠。
迎接雙11購物主戰場，愛買線上購物11月11日當天各平台推出不同活動應戰，蝦皮商城平台萬件商品任選「全店8.9折」；樂天市場平台推出「全店9.2折、3C商品9.8折，還有整點激殺品最低4.9折起」；東森購物平台今年首度加入雙11戰場，更祭出超強「1元商品限量搶」、「滿1,111元抽111東森幣」和「每日1物限搶最低3.3折起」。
愛買量販實體通路「雙11購物節」即日起至11月16日祭出130款大小家電、餅乾、沖泡飲品、家庭清潔等民生夯品聯合特惠，最低4.8折起。會員11月11、12日獨享2天雙11快閃雙重優惠，出示數位App會員搶限量111元滿額抵用券以及自有品牌「最划算茶樹精油抗菌洗手液體」、「最划算洗潔精」、「最划算廚房紙巾」限量11元加價購。
而家樂福也推出雙11振興第2波，宣布再加碼家電快閃優惠，並開放家電商品振興五倍券數位/紙本皆可使用。即日起至11月11日，全台家樂福量販店單筆購買指定家電商品滿2,000元再送200元家電現金折價券（單筆最高送10,000元）；全台家樂福超市店單筆購買指定家電商品滿6,000元再送60元家電現金折價券（單筆最高送3,000元）。即日起至11月16日還有熱門夯品超驚喜價，康生智慧感壓筋膜槍下殺5.6折，特價999元就能入手；Dyson無線手持吸塵器V8 slim Fluffy下殺4,000元，特價10,900元。
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