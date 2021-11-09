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天氣冷讓肌膚乾燥出問題？ 掌握5大因素養出雞蛋肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
保養品要更換適合該季節，才能讓保濕保水加好加滿。圖／摘自pexels
保養品要更換適合該季節，才能讓保濕保水加好加滿。圖／摘自pexels

隨著節氣立冬已過，氣溫也變低，肌膚會容易出現問題，是大家所熟知的氣候轉換時期，但肌膚出現乾燥問題，不僅僅是因為氣候轉變的關係，引起脫皮、起屑，只要對症下藥，對肌膚持之以恆的保養，也能有效地緩解這些現象。

一、氣候變化

天氣開始轉涼時，皮膚的血管收縮、毛孔緊閉、汗腺、皮脂腺的活動力減弱，因此皮脂分泌相對地減少，肌膚就會變得乾燥起來。而乾燥的皮膚，會讓表面沒有水分、表面粗燥，對於在外的抵禦能力也會相同的降低。建議可以多喝些牛奶、豆漿，多吃些蔬菜水果來補充水分，並減少紫外線的曝曬。

二、紫外線的曝曬

陽光中的紫外線，其實對於肌膚的傷害極大，間接影響到肌膚的細胞，本就乾燥缺水的肌膚，在紫外線的照射之下，更加速缺水，肌膚缺水的時間久了，就會加速老化並帶來細紋。建議可以外出的時候擦上防曬，並且讓生活作息正常不要熬夜，保持睡眠足夠6至8個小時。

三、過度清潔

天氣冷時，皮脂、汗腺會逐漸地減弱強度，若還是沿用著夏天的清潔用品，過度的清潔把保護臉部的角質層都洗掉了，水分就容易在臉上過度的蒸發。大家都待在空調裡的辦公室，脫皮跟流失水分的現象更為明顯。建議在洗臉時，可使用保濕度或抗敏感溫和的洗面乳來取代，當然後續保養的程序一樣也不能缺少，多喝開水，即可降低水分流失的可能性。

四、血液循環不佳

容易手腳冰冷、身體變冷之後，血液的回流速度變慢，肌膚就會進入惡性循環的狀態，皮膚也會變得跟著粗燥。建議可以使用熱敷臉部的方式促進臉部的血液循環，但要提醒各位，熱敷之前必須要把臉部卸妝、清潔乾淨，避免沒清潔乾淨的髒污再次阻塞毛孔。

五、年齡增長

其實水分的缺失，保水力下降，跟年齡也有著密切的關係。如年齡增長後，新陳代謝不如過往，再加上季節變換、氣候乾燥，更加重了皮膚的流失跟失衡。建議可以多食用一些維生素如蔬菜、水果，來提升免疫力，最後一提，還是要多喝開水來補充水分。

乾燥的肌膚，會讓肌膚老化現象更為明顯。圖／摘自pexels
乾燥的肌膚，會讓肌膚老化現象更為明顯。圖／摘自pexels
避免肌膚過度在紫外線曝曬，水分流失可能會加速。圖／摘自pexels
避免肌膚過度在紫外線曝曬，水分流失可能會加速。圖／摘自pexels
秋天到了，乾燥肌膚該注意哪些預防方法？圖／摘自pexels
秋天到了，乾燥肌膚該注意哪些預防方法？圖／摘自pexels
切勿在臉部需要水分時，過度清潔肌膚。圖／摘自pexels
切勿在臉部需要水分時，過度清潔肌膚。圖／摘自pexels

紫外線 防曬

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