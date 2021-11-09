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限時35天！Subway「4大優惠」買飲料送餅乾、吃堡半價

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Subway連續35天推出超級優惠券方案。圖／Subway提供
Subway連續35天推出超級優惠券方案。圖／Subway提供

隨著一年即將進入尾聲，自11月10日起，連鎖潛艇堡「Subway」連續35天推出超級優惠券方案，包括有買1送1、超值半價雙享等4種不同優惠系列，可享受飲料買1送1、買飲料送餅乾、買湯送薯餅，或是6吋堡第2個半價等不同折扣，讓民眾輕鬆加菜。

本次Subway所推出的優惠卷，共計有4種優惠系列。「買1送1」系列中，包含無糖紅茶、大杯飲料、現烤餅乾、美式咖啡均可享買1送1，最高現省35元。「人氣輕食免費送」系列中，購買精選濃湯，可獲贈薯餅2塊或蔬菜球2塊；購買大杯飲料，則可獲贈餅乾1片或薯片1包，最高現省30元。

另外針對喜愛為潛艇堡加料的民眾，「吃堡加料銅板價」系列優惠，可享升級雙份肉料、雙份起司、蛋沙拉、培根，原價18～42元，優惠價10～25元。在「超值半價雙享」系列中，購買嫩雞沙拉捲餅、辣牛沙拉捲餅或任一6吋堡，搭配大杯飲料，即可享第二個捲餅或第二個6吋堡半價的優惠。

Subway超級優惠券適用時間為11月10日至12月14日，憑紙本或數位皆可適用。

Subway優惠券方案，共有4大系列可供選擇。圖／Subway提供
Subway優惠券方案，共有4大系列可供選擇。圖／Subway提供

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