申敏兒熱愛的鞋履Gianvito Rossi進駐台灣 在台北麗晶精品開幕了

凱特王子妃、韓星都愛的義大利鞋履品牌Gianvito Rossi，於台北晶華酒店的麗晶精品開設全球第37家專門店，同步上架最新的早秋、秋冬系列，包括基本款、鏤空鞋履、PVC系列以及靴款等單品，為鞋癡女孩們打造全新的購物環境。

由精品複合店Mia Boutique引進的Gianvito Rossi創立於2007年，承襲Rossi家族的製鞋工藝，以表現女性腳部曲線比例為宗旨，除了平底鞋、休閒鞋、靴款之外，跟鞋包括4種高度5.5、7、8.5、10.5公分，可依喜好、場合選擇，之中又以上班實穿的7公分、亮麗跑趴的8.5公分最受歡迎。嶄新的麗晶精品專門店，以摩登浪漫的粉紅香檳色系營造溫暖氛圍，由Gianvito Rossi本人和室內設計師Patricia Urquiola共同操刀完成，粉色天鵝絨和珊瑚色調的威尼斯水磨石地板，增添華麗的義式風情，店內設置義大利頂級家具品牌Moroso的Love Me Tender沙發，帶來舒適且具隱私感的購物空間。