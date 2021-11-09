快訊

美參眾議員搭軍機訪台 外交部：提供訪團所需行政協助

直播／顏寬恒合體朱立倫等藍營大咖 宣布投入中二補選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

申敏兒熱愛的鞋履Gianvito Rossi進駐台灣 在台北麗晶精品開幕了

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
申敏兒在韓劇中常搭配的Gianvito Rossi，在麗晶精品開設專門店。圖／Gianvito Rossi、Netflix提供
申敏兒在韓劇中常搭配的Gianvito Rossi，在麗晶精品開設專門店。圖／Gianvito Rossi、Netflix提供

凱特王子妃、韓星都愛的義大利鞋履品牌Gianvito Rossi，於台北晶華酒店的麗晶精品開設全球第37家專門店，同步上架最新的早秋、秋冬系列，包括基本款、鏤空鞋履、PVC系列以及靴款等單品，為鞋癡女孩們打造全新的購物環境。

由精品複合店Mia Boutique引進的Gianvito Rossi創立於2007年，承襲Rossi家族的製鞋工藝，以表現女性腳部曲線比例為宗旨，除了平底鞋、休閒鞋、靴款之外，跟鞋包括4種高度5.5、7、8.5、10.5公分，可依喜好、場合選擇，之中又以上班實穿的7公分、亮麗跑趴的8.5公分最受歡迎。嶄新的麗晶精品專門店，以摩登浪漫的粉紅香檳色系營造溫暖氛圍，由Gianvito Rossi本人和室內設計師Patricia Urquiola共同操刀完成，粉色天鵝絨和珊瑚色調的威尼斯水磨石地板，增添華麗的義式風情，店內設置義大利頂級家具品牌Moroso的Love Me Tender沙發，帶來舒適且具隱私感的購物空間。

話題韓劇《海岸村恰恰恰》中的申敏兒，多次選穿Gianvito Rossi鞋款，正在播映中的《妳的倒影》，女主角高賢廷在發表會上也穿了Gianvito Rossi新款長靴，凱特王子妃最愛的則是Gianvito 85系列麂皮經典款。在今年秋冬，品牌最具時髦風格的Plexi系列，於PVC剪裁的鞋側開了細微的洞孔，讓穿著更為透氣舒適，並且設計了迷人的Ribbon D’Orsay夕陽紫霞色鞋款；全新的小羊皮立體帶狀曲線設計Eiko Bootie V型踝靴，以造型強烈的V字來拉長腿部線條；Helena Bootie 85網狀露趾踝靴，則有渾然天成的性感情調。

模特兒穿分別以Rochas豹紋立領蝴蝶結襯衫、Victoria Victoria Beckham 無袖洋裝搭配（右）Conner圓頭粗跟短靴44,700元、（左）Plexi 105 Tabasco紅透明高跟鞋28,000元。圖／Gianvito Rossi提供
模特兒穿分別以Rochas豹紋立領蝴蝶結襯衫、Victoria Victoria Beckham 無袖洋裝搭配（右）Conner圓頭粗跟短靴44,700元、（左）Plexi 105 Tabasco紅透明高跟鞋28,000元。圖／Gianvito Rossi提供
Gianvito 85經典高跟鞋是凱特王子妃常詮釋的系列，25,300元。圖／Gianvito Rossi提供
Gianvito 85經典高跟鞋是凱特王子妃常詮釋的系列，25,300元。圖／Gianvito Rossi提供
Eiko Stiletto T型繞踝繫帶高跟鞋，33,800元。圖／Gianvito Rossi提供
Eiko Stiletto T型繞踝繫帶高跟鞋，33,800元。圖／Gianvito Rossi提供
韓星高賢廷在《妳的倒影》發表中，身穿LV服裝搭配Gianvito Rossi靴款。圖／取自IG @jtbcdrama
韓星高賢廷在《妳的倒影》發表中，身穿LV服裝搭配Gianvito Rossi靴款。圖／取自IG @jtbcdrama
Ribbon D’Orsay霓虹尖頭高跟鞋顏色靈感來自夕陽，31,100元。圖／Gianvito Rossi提供
Ribbon D’Orsay霓虹尖頭高跟鞋顏色靈感來自夕陽，31,100元。圖／Gianvito Rossi提供
Gianvito Rossi在台北麗晶精品開設全球第37家專門店。圖／Gianvito Rossi提供
Gianvito Rossi在台北麗晶精品開設全球第37家專門店。圖／Gianvito Rossi提供
申敏兒在《海岸村恰恰恰》宣傳照中，穿的是Gianvito Rossi鞋款。圖／Netflix提供
申敏兒在《海岸村恰恰恰》宣傳照中，穿的是Gianvito Rossi鞋款。圖／Netflix提供
模特兒分別身穿Carolina Herrera寬袖襯衫式洋裝、風衣詮釋Gianvito Rossi（右）Crystal Leomi編織繫帶高跟鞋44,700元、（左）Helena Bootie 85網狀露趾踝靴35,600元。圖／Gianvito Rossi提供
模特兒分別身穿Carolina Herrera寬袖襯衫式洋裝、風衣詮釋Gianvito Rossi（右）Crystal Leomi編織繫帶高跟鞋44,700元、（左）Helena Bootie 85網狀露趾踝靴35,600元。圖／Gianvito Rossi提供
Crystal Leomi編織繫帶高跟鞋。圖／Gianvito Rossi提供
Crystal Leomi編織繫帶高跟鞋。圖／Gianvito Rossi提供
Gianvito Rossi麗晶精品專門店內裝以浪漫迷人的粉紅香檳色系為主。圖／Gianvito Rossi提供
Gianvito Rossi麗晶精品專門店內裝以浪漫迷人的粉紅香檳色系為主。圖／Gianvito Rossi提供

義大利 品牌

延伸閱讀

《海岸村恰恰恰》37歲申敏兒無修圖素顏照曝光 網驚呼「這是高中生吧？」

跟申敏兒、宋慧喬、金高銀學職場穿搭~糖果色西裝外套、宮廷風襯衫是關鍵，連牛仔褲也能穿出OL專業感

金泰希也認證的美貌！申敏兒把接地氣的羽絨衣穿出時髦感 瀏海直髮新造型獲好評

《海岸村恰恰恰》童星二人組吳朱里、崔寶拉造型超吸睛，兩人居然跟IU、金秀賢有關係

相關新聞

限時35天！Subway「4大優惠」買飲料送餅乾、吃堡半價

隨著一年即將進入尾聲，自11月10日起，連鎖潛艇堡「Subway」連續35天推出超級優惠券方案，包括有買1送1、超值半價...

申敏兒熱愛的鞋履Gianvito Rossi進駐台灣 在台北麗晶精品開幕了

凱特王子妃、韓星都愛的義大利鞋履品牌Gianvito Rossi，於台北晶華酒店的麗晶精品開設全球第37家專門店，同步上...

家電醞釀漲價！遠東SOGO用周年慶抗通膨

最近全民有感，民生物價不斷攀升，萬物齊漲的通膨焦慮讓民眾更加關注省錢之道。受到銅、鐵、塑膠等原物料持續上漲，加上運費居高...

momo購物網「雙11超狂購物節」祭出逾11萬份美食、好禮

雙11戰火即將邁入最高峰，momo購物網「雙11超狂購物節」請來CITY PRIMA、漢堡王、達美樂、鮮茶道、YouTu...

最終回聯名+J系列將登場！傳奇設計師Jil Sander親揭合作UNIQLO秘辛

在去年，傳奇設計師Jil Sander與國民品牌UNIQLO睽違9年後再度合作，重啟「+J」系列，打造原汁原味的極簡風采...

高雄大港鍋王擂台賽今天開跑 鍋王可抱走10萬元獎金

明年「米其林指南」預計納入高雄、台南，高市府推出美食企畫，今天起展開「2021大港吃鍋」評鑑比賽，將選出全市20家必吃鍋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。