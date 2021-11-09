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申敏兒熱愛的鞋履Gianvito Rossi進駐台灣 在台北麗晶精品開幕了
凱特王子妃、韓星都愛的義大利鞋履品牌Gianvito Rossi，於台北晶華酒店的麗晶精品開設全球第37家專門店，同步上架最新的早秋、秋冬系列，包括基本款、鏤空鞋履、PVC系列以及靴款等單品，為鞋癡女孩們打造全新的購物環境。
由精品複合店Mia Boutique引進的Gianvito Rossi創立於2007年，承襲Rossi家族的製鞋工藝，以表現女性腳部曲線比例為宗旨，除了平底鞋、休閒鞋、靴款之外，跟鞋包括4種高度5.5、7、8.5、10.5公分，可依喜好、場合選擇，之中又以上班實穿的7公分、亮麗跑趴的8.5公分最受歡迎。嶄新的麗晶精品專門店，以摩登浪漫的粉紅香檳色系營造溫暖氛圍，由Gianvito Rossi本人和室內設計師Patricia Urquiola共同操刀完成，粉色天鵝絨和珊瑚色調的威尼斯水磨石地板，增添華麗的義式風情，店內設置義大利頂級家具品牌Moroso的Love Me Tender沙發，帶來舒適且具隱私感的購物空間。
話題韓劇《海岸村恰恰恰》中的申敏兒，多次選穿Gianvito Rossi鞋款，正在播映中的《妳的倒影》，女主角高賢廷在發表會上也穿了Gianvito Rossi新款長靴，凱特王子妃最愛的則是Gianvito 85系列麂皮經典款。在今年秋冬，品牌最具時髦風格的Plexi系列，於PVC剪裁的鞋側開了細微的洞孔，讓穿著更為透氣舒適，並且設計了迷人的Ribbon D’Orsay夕陽紫霞色鞋款；全新的小羊皮立體帶狀曲線設計Eiko Bootie V型踝靴，以造型強烈的V字來拉長腿部線條；Helena Bootie 85網狀露趾踝靴，則有渾然天成的性感情調。
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