Blancpain 50噚水下攝影展 全球第二站巡迴首現台灣

有別於陸地，水下的世界也自成一方宇宙，在深淺不一的蔚藍中，擁有無限生命與感動。瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）將從11月10日（三）起，於台北101四樓都會廣場舉辦「五十噚攝影特展」，並展出水下攝影名家吳永森的多幅作品，以及30只50噚系列骨董或最新腕表，堪稱近年品牌潛水表最完整的精彩呈現。

展覽本身包含「2021海洋攝影展」、「女性五十噚攝影展」、「水下攝影師吳永森攝影展」，以及Blancpain長年推動的「Blancpain心繫海洋計畫」。寶珀今年六月時宣佈，與《Oceanographic Magazine》雜誌及其創辦的《海洋攝影獎》（Ocean Photography Awards）建立合作關係，而本次「五十噚攝影特展」正精選了九月份於倫敦展出的《2021年海洋攝影獎》六大主題的精選照片，包含出自攝影師Aimee Jan之手的年度總冠軍照，畫面巧妙捕捉到玻璃魚圍繞著海龜的生動一瞬。

此外曾獲水下攝影世界冠軍的吳永森原就是寶珀品牌友人，這次也帶來多款傑作，主題包含裸鰓類生物、礁鯊、龍王鯛、海狼等各種水下生物，拍攝照片的等待期短則30分鐘、長可達三天之久，拍攝海域則遍及印尼、台灣、古巴。吳永森今日現場並生動地解說了不同水下生物的習性、產地、特色，展現一如Blancpain對海洋、環境保育的熱愛；最大亮點則是使用魚眼廣角鏡頭拍攝的桌型珊瑚，珊瑚並有人圍繞周邊，也令人聯想到地球本身與覆蓋表面的海洋。照片更登上2020年《聯合國第二回世界海洋會議》封面，也是首次有亞洲攝影師作品登上封面。

現場的潛水腕表，則是寶珀在技術力上與製表史的時光凝縮。多達30只的五十噚時計，包含一款1960年代所推出的「五十噚無輻射腕表」，面盤六點鐘的無輻射Logo，代表並未使用具有輻射特性的螢光塗料，其中一只Fifty Fathoms Tornek Rayville腕表更曾在拍賣會上創下300萬的成交紀錄，見證寶珀在潛水史的重要一頁。現場同時亦有多款年度新品，例如首次曝光的五十噚自動潛水腕表，使用湛藍色的墨西哥珍珠母貝為面盤，另一只深潛器腕表則運用高硬度的23級鈦金屬，並使用垂直拉斯紋處理的面盤，帶來高抗腐的特點，以及洗練的運動風格。

「五十噚攝影特展」將從明日11月10日（三）至11月15日（日）於台北101四樓都會廣場舉辦，每日下午一點、三點、五點、七點各有一場專業導覽，本周末的11月13（六）、14（日）兩天下午則各有一場吳永森水下攝影講座。展覽本身為自由參觀，唯講座需提前於線上報名預約。報名網址則為：https://forms.gle/xHxvUF7kMXVJrksr8