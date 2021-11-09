家電醞釀漲價！遠東SOGO用周年慶抗通膨
最近全民有感，民生物價不斷攀升，萬物齊漲的通膨焦慮讓民眾更加關注省錢之道。受到銅、鐵、塑膠等原物料持續上漲，加上運費居高不下，日前家電業盛傳年底前家電醞釀漲價，預期將有5%的漲幅。即將在11月11日開跑的遠東SOGO百貨周年慶，因應疫後宅經濟持續當道，加上冷冬報到，推出一系列家電1＋1組合優惠，以及精選防疫家電、生活家電、保暖家電與寢具，遠東SOGO指出，「SOGO台北店忠孝、復興兩館家電最高回饋15%，什麼都漲，只有SOGO周年慶不漲，幫消費者一起精打細算，用周年慶抗通膨。」
號稱正宗雙11的遠東SOGO周年慶，每年都在11月11日期間展開年度折扣下殺幅度最猛的周年慶檔期。當居家防疫、在家自煮潮已成為民眾習慣，消費者也更花心思在居家生活品質上，於是在今年各大百貨周年慶，家電業種表現一路猛進。遠東SOGO認為，除了宅商機持續發威，消費者偏好趁周年慶選購高單價家電賺回饋，在周年慶掀起換機潮之外，隨著立冬以來最強冷空氣報到，像是電暖器、除濕機、空氣清淨機、保暖寢具等，也預期掀起一波保暖商機。
SOGO周年慶折扣力道以猛聞名，家電除了霸氣推出1＋1組合價之外，像是忠孝館買Panasonic 65吋大電視送50吋、買大送大；復興館買LG敲敲看門中門冰箱送直立式洗衣機，這兩館家電樓層更把50吋電視、空氣清淨機、無線吸塵器、掃地機器人、氣炸鍋、iPad等當紅3C家電當作滿額來店禮天天送。
遠東SOGO周年慶11月11日至11月22日開跑，除了忠孝、復興館家電寢具區消費累計滿35,000元送800元商品券之外，還額外加碼家電區單櫃滿1萬元送SOGO商品券500元(限量3,000份) 、滿5萬元送SOGO商品券3,000元(限量600份)。按摩器材區、鍋具家用區單櫃滿1萬元送SOGO商品券1,000元(限量1,000份)。寢具類忠孝館滿1萬元送1,000元商品券，復興館滿2萬元送1,000元商品券。
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