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家電醞釀漲價！遠東SOGO用周年慶抗通膨

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
趁百貨周年慶優惠，是為家中家電升級汰換的最好時機。記者吳致碩／攝影
趁百貨周年慶優惠，是為家中家電升級汰換的最好時機。記者吳致碩／攝影

最近全民有感，民生物價不斷攀升，萬物齊漲的通膨焦慮讓民眾更加關注省錢之道。受到銅、鐵、塑膠等原物料持續上漲，加上運費居高不下，日前家電業盛傳年底前家電醞釀漲價，預期將有5%的漲幅。即將在11月11日開跑的遠東SOGO百貨周年慶，因應疫後宅經濟持續當道，加上冷冬報到，推出一系列家電1＋1組合優惠，以及精選防疫家電、生活家電、保暖家電與寢具，遠東SOGO指出，「SOGO台北店忠孝、復興兩館家電最高回饋15%，什麼都漲，只有SOGO周年慶不漲，幫消費者一起精打細算，用周年慶抗通膨。」

號稱正宗雙11的遠東SOGO周年慶，每年都在11月11日期間展開年度折扣下殺幅度最猛的周年慶檔期。當居家防疫、在家自煮潮已成為民眾習慣，消費者也更花心思在居家生活品質上，於是在今年各大百貨周年慶，家電業種表現一路猛進。遠東SOGO認為，除了宅商機持續發威，消費者偏好趁周年慶選購高單價家電賺回饋，在周年慶掀起換機潮之外，隨著立冬以來最強冷空氣報到，像是電暖器、除濕機、空氣清淨機、保暖寢具等，也預期掀起一波保暖商機。

SOGO周年慶折扣力道以猛聞名，家電除了霸氣推出1＋1組合價之外，像是忠孝館買Panasonic 65吋大電視送50吋、買大送大；復興館買LG敲敲看門中門冰箱送直立式洗衣機，這兩館家電樓層更把50吋電視、空氣清淨機、無線吸塵器、掃地機器人、氣炸鍋、iPad等當紅3C家電當作滿額來店禮天天送。

遠東SOGO周年慶11月11日至11月22日開跑，除了忠孝、復興館家電寢具區消費累計滿35,000元送800元商品券之外，還額外加碼家電區單櫃滿1萬元送SOGO商品券500元(限量3,000份) 、滿5萬元送SOGO商品券3,000元(限量600份)。按摩器材區、鍋具家用區單櫃滿1萬元送SOGO商品券1,000元(限量1,000份)。寢具類忠孝館滿1萬元送1,000元商品券，復興館滿2萬元送1,000元商品券。

忠孝館虎牌淨水功能6人份咖啡機原價2,900元，特價1,111元，限量20台。圖／SOGO提供
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忠孝館SMEG復古彩色迷你冰箱原價10萬8,000元，特價89,800元，限量20組。圖／SOGO提供
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復興館VORNADO渦流循環電暖器+DC直流渦流空氣循環機原價14,500元，特價9,500元，限量30組。圖／SOGO提供
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復興館HUGO BOSS HOME歐洲原裝進口DOLOMITI北義秘境雙人四件組+庫克斯鵝絨冬被雙人原價73,760元，特價42,800元，限量20組。圖／SOGO提供
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忠孝館SHARP Healsio水波爐31L原價49,800元，特價39,900元，限量30台。圖／SOGO提供
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復興館SAMSUNG 65吋 8K HDR Neo QLED原價13萬9,900元，特價10萬9,900元，送Crystal 4K UHD電視50吋 (價值24,900元) 限量5台。圖／SOGO提供
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忠孝館APPLE HomePod mini原價3,000元，特價1,111元，限量20台。圖／SOGO提供
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忠孝館Dyson三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機售價28,900元，限量30台。圖／SOGO提供
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SOGO 周年慶 保暖

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