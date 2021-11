500案內所／壓軸愛情麵包全都要 似顏繪、塔羅愛情解惑

為期兩個月的「500案內所」,將在本周末11月13日~11月14日壓軸舉辦「1314愛情麵包我全都要」主題活動,邀請人氣名店「胖死我太太」、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」、「SUNMAI啤酒」限時限量快閃出攤,現場更有插畫家帶來愛情似顏繪,及塔羅占卜指引人生方向,不論想要享受美食、為自己或愛情留下似顏繪的美好紀念、或是為感情的迷惘尋求解答,來一趟「500案內所」準沒錯!詳情請持續關注「500輯」粉絲頁。

「500案內所」邀請兩位似顏繪達人,其中「Emerald祖母綠」在2013年夏天以外婆愛穿的一件綠色花襯衫為靈感,選擇了這個特別的顏色成立粉絲專頁,分享插畫與平面設計作品;喜歡吸收屬於當下的氛圍和臉龐,添加自己的想像和感受,和被繪者一起在繪製過程中成就獨一無二的似顏繪作品,自2017年從事似顏繪至今、已繪製超過1,500幅客製化似顏繪,並參與超過40場婚禮、企業活動等現場繪製、舉辦5場似顏繪教學課程。

在本次「500案內所」市集,「Emerald祖母綠」提供獨家限定的「桃花來了」主題似顏繪明信片,以充滿初戀粉色系的畫風,透過曾記錄近百位新人甜蜜時刻的畫手,繪製每一張幸福的臉龐,為情侶或自己增添一個不可替代的美好回憶。

「潔與她的鹿Jaime and Her Deer」成立超過千個日子,潔握著手中的畫筆,為近百對相愛中的戀人畫下幸福的樣貌。有人以為畫「似顏繪」是件簡單的事,其實前來的人們心裡都充盈著悸動與期待,希望畫家下筆前能細細觀察、溫柔描繪,將他們當下的樣貌慎重地謄上畫紙,往後再拿出來看時,湧現的回憶就像時光不曾離去。

潔將帶來「500案內所」限定的「日式繪馬似顏繪」,以繪馬形式為人們的愛情願望加乘,並透過俏皮的「圓滾滾人像畫風」解封好桃花運勢,讓大家帶著滿滿的祝願,迎接新戀情的展開。

他/她喜歡我嗎?我們的未來會如何?一言難盡,該分手嗎?有可能復合嗎?有沒有好好分手的方法?怎樣道歉、挽回比較好?如何修補情感?⋯⋯如果正處於愛情的各種困惑期,別忘了到「塔羅。愛情解惑」找答案,希望人人都能在每一段關係裡找到自在的自己。「500案內所」限定,凡抽牌皆送一頁愛情小語。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●500案內所壓軸活動「1314愛情麵包我全都要」 11月13、14日 快閃名店/「胖死我太太」(僅出攤11月13日)、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」、「SUNMAI啤酒」 活動/似顏繪:Emerald祖母綠、潔與她的鹿Jaime and Her Deer;占卜:塔羅。愛情解惑。 ●500案內所|期間限定店 即日起~11/14 時間:每周四~周一11:00-17:00 地址:台北市士林區福林路203號