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momo購物網「雙11超狂購物節」祭出逾11萬份美食、好禮
雙11戰火即將邁入最高峰，momo購物網「雙11超狂購物節」請來CITY PRIMA、漢堡王、達美樂、鮮茶道、YouTube等5大品牌，共祭出逾11萬份美食及好禮。今天（11月9日）限定消費滿額登記送「CITY PRIMA精品美式咖啡」；11月10日限定消費滿額登記送「漢堡王小華堡」；11月11日當天好康回饋再加碼，下單登記送「達美樂比薩套餐」、「鮮茶道榛果摩卡」、「YouTube Premium 3個月免費試用序號」3選1，累積超過11萬份好禮於指定日消費滿額即可免費登記領取。11月11日中午12點11分還有1,111串「舒潔喀什米爾衛生紙6包裝組」大放送，憑momo購物網App即可於momo內湖大樓排隊免費領取一串，送完為止。
momo購物網11月9日單日限定消費滿額登記送「CITY PRIMA精品美式咖啡兌換券」，當天累積消費滿1,111元即可登記領取，11月9日晚上8點起開放登記，限量6,600份送完為止。11月10日再推單日限定消費滿額登記送「漢堡王小華堡兌換券」，當天累積消費滿1,111元即可登記領取，11月10日晚上8點起開放登記，限量6,600份送完為止。
雙11當天一日限定再加碼「狂送11萬份好禮」3選1，11月11日當天於momo購物網累積消費滿1,111元，即可登記領取「達美樂比薩套餐」外帶6吋Pizza及罐裝可樂1罐（當天下午3點起開放登記，限量3.8萬份）、「鮮茶道榛果摩卡」大杯尺寸（當天下午2點起開放登記，限量3.8萬份）或「YouTube Premium 3個月免費試用序號」（當日下午4點起開放登記，限量3.8萬份），數量有限送完為止。
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